Straße nach Althof: Bürger in Bad Doberan bleiben kritisch

Die Bürger in den Wohngebieten Fuchsberg/Hasenberg in Bad Doberan kämpfen weiter darum, dass die geplante Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet Eikboom nach Althof aus den Plänen gestrichen wird. Sie befürchten, sollte die Straße gebaut werden, mehr Verkehr vor der Haustür.

„Wir werden dran bleiben und das weiter verfolgen“, sagt Angela Palm, die sich wie viele andere gegen eine Trasse östlich der Wohngebiete ausspricht.

Hintergrund: Die Stadtvertreter entscheiden am 15. Juni über den Satzungs- und Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan 40 „Erweiterung Gewerbegebiet Eikboom“. In diesem wir immer wieder auf eine Straße bis nach Althof verwiesen. 132 Stellungnahmen wurden aus der Öffentlichkeit dazu abgegeben, in diesen die planerische Anbindung an die östliche Randstraße im B-Plan 13 kritisiert (Verbindung bis Althof). Der B-Plan 13 grenzt südlich am erweiterten Gewerbegebiet.

Beschluss soll geändert werden

Eine schriftliche Antwort auf ihre Eingaben haben die Bürger laut Angela Palm nicht bekommen. „Das habe ich gegenüber dem Bürgermeister auch bemängelt.“ Dieser hatte im Hauptausschuss gesagt, alle Bürger hätten eine Antwort bekommen.

Die Antworten der Stadt auf die Schreiben der Bürger können eingesehen werden. Sie stehen in der Anlage zum Satzungs- und Abwägungsbeschluss. Heißt: Der Bürger muss sich die Anlage im Rathaus anschauen. „Das halte ich nicht für zeitgemäß“, so Palm.

Laut Bürgermeister Jochen Arenz soll nach dem Beschluss der Stadtvertreter der B-Plan geändert werden und die Straße, an die eine Verbindung bis nach Althof anschließen könnte, rausgenommen werden.

Angela Palm und die Anwohner, die auch schon den Bürgerbeauftragten Mathias Crone eingeschaltet hatten, warten ab. „Wir wollen es so haben, wie der Bürgermeister es versprochen hat: keine Straße“, sagt Angela Palm. Im Flächennutzungsplan, der derzeit geändert wird, werde die Straße gestrichen. „Dann muss noch der B-Plan 13 geändert werden. Wir werden dass alles weiter begleiten und kritisch drauf gucken.“

Von Anja Levien