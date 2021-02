Bad Doberan

Die Sicherung und Instandsetzung des Wirtschaftsgebäudes in Bad Doberan ist die größte Investition der Stadt in diesem Jahr. Doch auch für Straßen, Radwege und die Feuerwehr wird Geld ausgegeben. Ein zentraler Spielplatz muss komplett erneuert werden.

Einige geplante Projekte können jedoch nicht realisiert werden und für den Neubau des Schulgebäudes auf dem Buchenberg müssen die Stadtvertreter am 22. Februar einem Nachtragshaushalt zustimmen. Wo dieses Jahr in Bad Doberan investiert werden soll: ein Überblick.

Anzeige

Gebäude: 7,5 Millionen Euro soll die Sicherung des Wirtschaftsgebäudes und ein neues Dach kosten. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr losgehen. Laut dem Bauausschussvorsitzenden Marcus Fourmont sei der Bauantrag eingereicht. „Ziel ist eine Ausschreibung im Frühjahr.“

Schulen: Auf dem Schulgelände der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg soll das Gebäude, in dem sich die Essensausgabe befindet, abgerissen und durch einen Neubau in Modulbauweise mit Klassenräumen und Essensraum ersetzt werden. Das Land fördert den Neubau. Im Nachtragshaushalt sind die entsprechenden Mittel eingetragen. So sind Auszahlungen von 4,7 Millionen Euro geplant. Der Bau wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr umgesetzt, da erst Planungen sowie europaweite Ausschreibung und dann Abriss des alten Gebäudes erfolgen.

Für die Lessinggrundschule sollen zwei Klassensätze Möbel beschafft werden, da ab dem Schuljahr 2021/2022 zwei zusätzliche Klassenräume benötigt werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spielplatz: Der Spielplatz neben dem Kornhaus soll komplett erneuert werden. „Die Geräte sind marode und vom Tüv bemängelt worden“, so Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir haben schon bestimmte Sachen rausgenommen.“ Im zweiten Quartal soll der meist besuchte Spielplatz der Stadt daher neu gemacht werden.

Sportplatz/-halle: Auf dem Sportplatz Buchenberg soll ein WC-Container aufgestellt werden. In der Mehrzweckhalle Verbindungsstraße und der Sporthalle auf dem Buchenberg müssen die Fangvorrichtungen erneuert werden. Im Nachtragsetat sind daher 22 000 Euro eingestellt.

Jugendclub: 10 000 Euro sollen über den Nachtragshaushalt für die Ausstattung des Jugendclubs der Stadt eingeplant werden. So soll die Küchenzeile erneuert, Sitzgelegenheiten geschaffen und Spielgeräte angeschafft werden.

Straßen: Auf dem Fuchsberg werden anders als geplant die Straßen noch nicht saniert. Der Hasenberg wird laut Jochen Arenz vorgezogen. „Die Leitungen für Trinkwasser und Abwasser am Hasenberg sind so kaputt, da hat der Zweckverband Kühlung große Probleme“, so der Rathauschef. Daher soll hier 2021 gearbeitet werden, der Fuchsberg soll 2022 folgen.

In der Thünenstraße wird der erste Gehweg saniert. „Die Planungen sind fertig“, so Jochen Arenz. Die Bauleistungen sollen im ersten Quartal ausgeschrieben werden. Der Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite soll 2022 folgen.

Saniert werden in diesem Jahr die Waldstraße und der Töpferberg. Auch der Kollbruchweg steht mit einem ersten Bauabschnitt noch auf der Agenda.

Radweg: Der Radweg vom Ärztehaus an der Dammchaussee bis zur Straße An den Salzwiesen sollte längst gebaut sein. Hier habe es Probleme mit den Baumwurzeln gegeben, eine passende Bauweise musste gefunden werden. „Wir wollen den Weg dieses Jahr machen“, so Jochen Arenz. 232 000 Euro seien dafür im Etat eingestellt.

Treppe Buchenberg: Die Treppe vom Parkentiner Weg zum Buchenberg hoch soll in diesem Jahr nun erneuert werden – ein Projekt, das bereits seit mehreren Jahren auf der Liste der Stadt steht. Allerdings werde der Fußweg von der B 105 zum Buchenberg hoch dieses Jahr nicht angegangen, weil sonst zwei Zuwegungen gesperrt seien.

Verkehr: Der Citybus Bad Doberan soll für die Bürger kostenfrei bleiben. Dafür werden 12 800 Euro in den Nachtragsetat eingestellt.

Feuerwehr: Für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan ist Geld im bestätigten Doppelhaushalt 2019/ 2020 eingestellt. Aufgrund der höheren Kosten für ein Drehleiterfahrzeug müssen zusätzlich zu den 650 000 Euro weitere 100 000 Euro über den Nachtragsetat bereitgestellt werden.

Für den Nachtragshaushalt müssen laut Kämmerin Marion Mai keine neuen Kredite aufgenommen werden. Der Etat könne über laufende Einnahmen und aus Rücklagen finanziert werden.

Von Anja Levien