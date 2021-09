Elmenhorst

Niemand plant, eine Mauer zu bauen – doch! Und im Gegensatz zur Historie wird dieses Thema in Elmenhorst sehr offen kommuniziert. Es geht, mal wieder, um den Strandweg im Ostseeort. Dort hatte die Gemeinde Lichtenhagen-Elmenhorst bei Rostock vor Jahren einfach mal vergessen, die Zufahrtsstraße in Gemeindehoheit umzuwidmen. Ein findiger Geschäftsmann und angeblicher Professor aus München hat das mitbekommen und gehandelt.

Er kaufte eines der Reihenhäuser im Strandweg und die Zufahrtsstraße gleich dazu. Der neue Eigentümer teilte den anderen Anwohnern, also seinen Nachbarn, mit, dass sie ab sofort für die Querung der Straße zu ihren Häusern eine Maut zu zahlen hätten und dass er die Ringstraße mit Hilfe zweier Garagencontainer in zwei Stichstraßen verwandeln werde.

Garagen-Container vor die Haustür gestellt

Seitdem herrscht im Strandweg ein Nachbarschaftskrieg, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Nachbarn gewannen zwar vor dem Landgericht, dass es ihnen zusagte, die Straße mietfrei zu benutzen. Jetzt liegt der Streit vor dem Oberlandesgericht. Und vor Ort geht es immer wieder rund.

Zuletzt hatte der neue Eigentümer der Straße mehrfach versucht, Garagencontainer aufzustellen, um die Zufahrt zu versperren. Einer Familie sollte ein Container vor die Haustür gestellt werden. Das konnten die Betroffenen verhindern. Es geht seit Jahren juristisch und vor Ort hin und her. Aber in Sachen Befriedung kommen die Parteien nicht weiter.

Frist bis 30. September

Jetzt hat der Neu-Elmenhorster aus München die nächste Eskalationsstufe gezündet. Per Mail teilte er den Nachbarn mit, dass er plane, eine Mauer zu bauen. Oder wie er es etwas euphemistisch nennt: Einfriedung. Das ist zwar nicht sofort, also unverzüglich der Fall, wie gewiefte Mauerexperten zu sagen pflegten, aber bald. Den Anwohnern wurde eine Frist bis 30. September eingeräumt. Dann werde der Mauerbau von Elmenhorst beginnen. 40 Meter lang. Zwei Meter hoch.

An der nördlichen Seite des Strandwegs, dort wo Werner Iffländer seinen Hauseingang hat, will der Nachbar eine 40 Meter lange Mauer bauen. Quelle: Ove Arscholl

Der Elmenhorster Mauerbau soll aber nicht dazu dienen, dass Anwohner dem bürokratischen Unsinn in dem Dorf den Rücken kehren und abhauen. Nein, Marder, Füchse und anderes Getier sollen abgehalten werden, ins Wohngebiet „durchzuschlüpfen“, wie er schreibt.

Die Befahrbarkeit der Straße sei weiterhin möglich. Die Anwohner könnten aber dann nicht mehr von der Haustür direkt zu ihren Stellplätzen vor dem Haus, sondern müssten einmal um die Mauer herum. Denn der Eigentümer schreibt: „Die von mir in Erwägung gezogene Einfriedung wird allerdings nicht geeignet sein, diese in Richtung Norden zu überwinden. Ich erwäge, keine Tore oder Türen einzubauen. Hierfür gibt es keine Verpflichtung und Nutzen meinerseits und dies wäre auch mit erheblichen Kosten verbunden.“

Im Strandweg wird kein Frieden einziehen

Die Nachbarn empfinden diese Aktion indes mal wieder als pure Provokation. Denn mit der Mauer, so glauben sie, könnten sie ihre Autos auf den Stellplätzen nicht mehr einparken, weil es zu eng sei. Der Mauerbau – ein Signal, dass im Strandweg in absehbarer Zeit wohl kein Frieden wird einkehren können. Denn Gemeinde und Amt Warnow-West sind mal wieder abgetaucht oder verstecken sich hinter bürokratischem Krimskrams, anstatt Rechtssicherheit herzustellen.

Nachdem die Situation im Strandweg Anfang des Jahres bereits eskaliert ist, hatten Bürgermeister und Gemeindevertretung den Anwohnern recht einmütig versprochen, sich um das Problem zu kümmern. Seitdem ist wenig passiert. Geplant war, das Gebiet mit einem B-Plan zu überplanen. Dann könnte die Zufahrtsstraße dem Anwohner abgekauft oder er könnte gar enteignet werden. In der letzten Gemeindevertretersitzung wurden diese Pläne erstmal auf Dezember vertagt. Die Gemeinde hat es also nicht geschafft, in 25 Jahren – von 1996 bis 2021 – einen B-Plan für das Wohngebiet aufzustellen.

Bis Dezember wird Mauer längst stehen

Die Anwohner befürchten jedoch, dass bis Dezember die Mauer längst steht. Außerdem, so meint ein Nachbar: „Das wird ja nicht die letzte Schikane von dem sein. Der hat einfach Freude an so etwas und wird uns nerven, so lange es keine rechtssichere Situation hier gibt.“

In Bayern hatte der neue Nachbar aus München vor Jahren ein Grundstück einer alten Mühle gekauft und sich verpflichtet, einen traditionellen Wanderweg, der über das Grundstück läuft, baulich nicht zu verändern. Hat er auch nicht. Aber der Weg führt über ein Flüsschen. Und die Brücke über das Flüsschen hat er abreißen lassen, weil sie seiner Meinung nach nicht zum Weg gehöre. Seitdem tobt dort ein ähnlicher juristischer Kleinkrieg wie in Elmenhorst.

Von Michael Meyer