Bad Doberan

Seit 4 Uhr morgens standen sie vor dem Tor des Rebus-Depots im Gewerbegebiet Eikboom: Etwa 20 Busfahrer sind am Donnerstag in den Streik getreten. „Dann beginnen die ersten Dienste“, sagt Siegfried Köber, Mitglied des Betriebsrates. Nicht alle Mitarbeiter sind beim Streik dabei, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Einige hätten sich nach Angaben von Siegfried Köber entschieden, zu fahren. „Es steht ja jedem frei.“ Davon profitieren auch viele Schulkinder, denn die Linien 121, 122 119 verkehren laut Anzeigetafel an den Haltestellen „nahezu planmäßig“. Aber auch die Busse 108, 104, 110 und 125 waren unterwegs. Einige Eltern müssen allerdings Taxi spielen und ihre Söhne und Töchter selbst zur Schule bringen. Viele hatten Fahrgemeinschaften gebildet. So ist es auch bei Maik Bendel aus Satow, dessen Kinder das Friderico Francisceum besuchen. „Für mich ist das kein Problem, ich bringe die Kinder vor der Arbeit zur Schule.“ Der Streik sei bereits am Mittwoch bekannt gegeben worden, die Schüler hätten auch in der Schule einen Zettel mitbekommen. „Von daher konnte man schnell reagieren.“

Siegfried Köber findet es gut, dass gestreikt wird. „Wir haben nach 30 Jahren immer noch Lohnunterschiede, beispielsweise zu Schleswig-Holstein, von 250 Euro im Monat.“ Endlich solle die Arbeit der Busfahrer einmal anerkannt werden. „Die Verantwortung im Schüler und Linienverkehr, die wir tragen, wird von der Politik vernachlässigt.“ Einige Mitarbeiter seien seinen Angaben zufolge von der Fahrdienst Leitung ein wenig unter Druck gesetzt worden. Er glaubt, dass der eine oder andere sich nicht am Streik beteilige, weil er eingeschüchtert sei.

Um 10 Uhr wurde der Dienst in Bad Doberan auf allen Linien wieder aufgenommen.

Von Cora Meyer