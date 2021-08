Streik in DRK-Kitas: Eltern haben Verständnis

Bad Doberan

Die neun Kindertagesstätten des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan werden heute bestreikt. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Erzieherinnen und Erzieher zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Unter dem Motto „Für die Anerkennung von Tarifverträgen“ soll es in Güstrow vom Bürgerhaus bis zum Gebäude der Kreisverwaltung zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr eine Demonstration geben. Insgesamt werden mindestens 50 Streikteilnehmer erwartet.

Dass die Erzieherinnen und Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen – viele Eltern haben dafür grundsätzlich Verständnis. „Ich kann die Unterschiede zwischen West und Ost mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ohnehin nicht mehr nachvollziehen“, sagte heute Morgen ein Vater vor der DRK-Kita Buchenbergzwerge in Bad Doberan. „Warum sollten nicht auch die Erzieherinnen und Erzieher auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam machen – das ist ihr gutes Recht.“ Was den 36-Jährigen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, zusätzlich „milde“ stimmte: „Der Streik dauert zum Glück nur einen Tag und wurde früh genug angekündigt – alle Beteiligten konnten sich darauf einstellen.“

Seit einer Woche habe der Streikaufruf in der Kita ausgehangen, erklärte auch eine Doberaner Erzieherin. Offenbar nicht für alle Eltern sichtbar genug: „Das war mir gar nicht aufgefallen – ich habe erst gestern beim Abholen meiner Tochter davon erfahren“, sagte eine Mutter, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte. „So kurzfristig konnte ich jetzt keine Betreuung für mein Kind organisieren.“

Aufgrund des Arbeitsausstandes war in den DRK-Kitas spürbar weniger Personal vor Ort. Einige Eltern hatten ihre Kinder deshalb gleich zu Hause oder anderweitig betreuen lassen. Die GEW habe dem Deutschen Roten Kreuz die Einrichtung von Notdiensten für besonders betroffene Familien angeboten, sagte die Landesvorsitzende Annett Lindner: „Wir hoffen auf die Solidarität der Eltern – es ist auch in ihrem Interesse, dass Erzieherinnen und Erzieher gute Arbeitsbedingungen haben und ihre Kinder bestmöglich betreut werden.“

Auch das DRK als Träger hatte mehr „Not-Gruppen“ als sonst eingerichtet und beispielsweise Hort- und ältere Kita-Kinder am Mittwoch zusammengelegt – „damit im Ernstfall kein Kind vor der Kita abgewiesen werden muss“, machte Bereichsleiterin Susann Wieland deutlich.

Von Lennart Plottke