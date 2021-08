Demonstration in Güstrow - Streik in DRK-Kitas in und um Bad Doberan: Eltern haben Verständnis

Neun Kindertagesstätten im Kreisverband Bad Doberan werden am Mittwoch (25. August) bestreikt. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat ab 15.15 Uhr zu einer Demonstration in Güstrow aufgerufen. Das sagen betroffene Eltern.