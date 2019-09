Deshalb schließt die Eishalle in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Die Mehrzweckhalle in Kühlungsborn muss vorübergehend geschlossen werden. Die Stadt hat dem Betreiber Ralf Blohm fristlos gekündigt. „Er hat die Pacht nicht bezahlt, die Halle aber trotzdem in vollem Umfang genutzt und auch Eintritt kassiert“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Betreiber beklagt angebliche Planungsfehler

Ralf Blohm sagt, er habe die Pacht nicht bezahlt, weil in der Halle Schäden aufgetreten seien. Er habe Berichte darüber angelegt und der Stadt geschickt. Es sei aber nichts passiert. Das Problem sei nach dem Ende der Eiszeit aufgetreten. Im Winter wurde die Mehrzweckhalle erstmals zum Schlittschuhlaufen genutzt. Zuvor war das in einem Zelt im Konzertgarten möglich. Beim Abtauen des Eises sei dann, so der Lübecker Unternehmer, Wasser in die Gebäudesubstanz gelangt. „Es gibt keine Abwasserrinne, über die das Tauwasser hätte ablaufen können“, sagt er. Zudem sei eine Fuge im Boden undicht. „Da ist auch Wasser eingetreten.“ Undicht aufgesetzt seien auch die Banden. „Unter dem Estrich in der Küche ist es ebenfalls nass“, sagt Ralf Blohm. „Der muss mit hoher Wahrscheinlichkeit raus. Das sind meiner Ansicht nach Planungsfehler.“ Nun müsse geguckt werden, wer die Schäden repariert. Möglicherweise sei auch die ausführende Firma verantwortlich. „Das wird wohl eine langwierige Sache werden.“

„Es gibt zahlreiche Auffälligkeiten. Meiner Ansicht nach sind das Planungsfehler.“ Ralf Blohm, ehemaliger Betreiber Quelle: Cora Meyer

Gutachten soll Zustand der Halle feststellen

„Dass in der Halle Feuchtigkeit ist, ist unumstritten“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Deshalb sei sie ein Sanierungsfall. Die Stadt hat nun einen Gutachter damit beauftragt, herauszufinden, wie groß der Schaden ist, wie es dazu kommen konnte und wer dafür verantwortlich ist. Davon werde dann auch abhängen, wer die Kosten für die Reparaturen zahle. „Wir haben dem Betreiber damals eine mängelfreie Halle übergeben“, sagt der Rathauschef.

„Ich habe immer fleißig Berichte über die Auffälligkeiten geschrieben“, sagt Ralf Blohm. Passiert sei jedoch nichts. „Deshalb habe ich gesagt, ich zahle erstmal keine Pacht. Das sind ja immerhin 30 000 Euro gewesen.“

Auch mit der angrenzenden Minigolfanlage ist er nicht zufrieden. „Da gibt es Unebenheiten“, sagt er, „der Ball läuft nicht da hin, wo er hinlaufen soll. Außerdem haben sie da Schotter aufgebracht, der scharfkantig ist.“ Die Anlage war nach zwei Jahren Bau erst vor Kurzem fertiggestellt worden. Noch Anfang August zeigte Ralf Blohm sich zufrieden damit. „Die Anlage sieht sehr wertig aus“, hatte er gesagt. Inzwischen hätten ihm Besucher allerdings von den Schäden berichtet, sagt der Unternehmer. „Deshalb habe ich gesagt, ich betreibe die Anlage erstmal nur im Probebetrieb und zahle dafür weniger Pacht.“ Etwas Schriftliches dazu habe er aber nicht. „Herr Blohm hat die Anlage, wie auch die Halle, in vollem Umfang genutzt“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Trotzdem hat er keine Pacht an uns gezahlt. Da mussten wir ihm kündigen.“

„Herr Blohm hat die Halle in vollem Umfang genutzt, aber keine Pacht an uns gezahlt.“ Rüdiger Kozian Bürgermeister Kühlungsborn Quelle: Lutz Werner

Betreiber akzeptiert Kündigung nicht

Ralf Blohm weigert sich unterdessen, die Kündigung zu akzeptieren. Seiner Ansicht nach habe es darin einen Formfehler gegeben. Die Stadt jedoch bleibt dabei: „Wenn Herr Blohm bis zum 28. September die Halle nicht geräumt hat, werden wir die Kündigung mit juristischen Mitteln durchsetzen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

„Es tut mir als Betreiber in der Seele weh, dass wir mit unserem tollem Konzept in der Halle gescheitert sind“, sagt Ralf Blohm, der auch auf Rügen eine Abenteuergolfanlage betreibt.

An der Nutzung des Gebäudes soll sich nichts ändern, sagt Rüdiger Kozian. Nach der Sanierung solle sie im Sommer weiterhin als Indoorspielplatz genutzt werden. Im Winter wird es dort auch wieder eine „Eiszeit“ geben, sagt er. Dann jedoch mit einem anderen Betreiber.

