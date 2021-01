Rerik

Völlig neu aufziehen wollen die Stadtvertreter von Rerik die Bebauungsplanung für die Halbinsel Wustrow. Das beschlossen sie auf ihrer jüngsten Sitzung. „Die Stadt hat sich entwickelt, der Verkehr hat sich entwickelt, das hat sich alles überholt“, sagte Stadtvertreterin Maria Pinkis ( SPD).

Vor gut 20 Jahren hatte die Stadtvertretung beschlossen, für die Entwicklung der Halbinsel vier Bebauungspläne aufzustellen. Es gab auch eine Bürgerinformationsveranstaltung. Danach aber ruhte das Verfahren. Ein verbindlicher Bebauungsplan, der regelt, was genau auf Wustrow gebaut werden darf und was nicht, wurde nicht erstellt. Die Grundlage dafür – den Aufstellungsbeschluss – haben die Stadtvertreter jetzt mit ihrer jüngsten Entscheidung genommen.

„ Gartenstadt und Hafen sollten im Fokus bleiben“

Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) hatte damals unter anderem einen Golfplatz und eine Marina angedacht. „Man muss überlegen, ob man sich das heute noch vorstellen kann“, sagte Maria Pinkis. „Denn auch die Natur hat sich entwickelt.“ Das alles könne man auch im Rahmen des Verfahrens tun, in dem der Bebauungsplan aufgestellt würde, entgegnete Stadtvertreter Kai Kloss (parteilos).

Für den Bereich der alten Gartenstadt, der ehemaligen Offiziershäuser, setzte sich Stadtvertreter Michael Doss ( SPD) ein. „Es geht um den Stadtteil Rerik West. Ich finde, das sollte man trotzdem im Fokus behalten“, sagte er. Dieses Bekenntnis solle die Stadtvertretung seiner Ansicht nach durch das Festhalten an den bisherigen Absichten unterstreichen. „Die Gartenstadt ist der einzige historische Stadtteil.“ Er habe die Befürchtung, dass das Thema in der Konstellation der Stadtvertretung sonst in den kommenden Jahren nicht mehr auf die Tagesordnung kommen werde.

Michael Doss plädierte außerdem dafür, die Idee eines Außenhafens für Rerik nicht gänzlich abzuschreiben. Das habe man auch nicht vor, entgegnete Bürgermeister Wolfgang Gulbis ( SPD). „Die Stadt hat auch weiterhin den Ansatz bezüglich der Entwicklung eines Hafens weiter in Richtung Osten.“

Empfehlung: Pläne auf null zurückdrehen

Maria Pinkis sprach sich für einen Neubeginn nach 20 Jahren Stillstand aus. „Nach der Wende haben Leute das entschieden, von denen die meisten heute nicht mehr da sind. Wir können jetzt gemeinsam mit der ECW eine neue Tür aufmachen.“ Die Empfehlung, die Pläne auf null zurückzudrehen, hatte der Stadtvertretung auch eine Anwältin gegeben. Die Stadt hatte sie konsultiert, um zu klären, inwiefern die ECW berechtigt wäre, Schadenersatz zu verlangen. Wie in der Stadtvertretersitzung vorgetragen wurde, hatte die Juristin das verneint. Sie hatte jedoch geraten, die Aufstellungsbeschlüsse aufzuheben, um Missverständnisse zwischen den Parteien auszuräumen.

Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow hatte die Stadtvertreter im Vorfeld nachdrücklich darum gebeten, zumindest die Planungen für die alte und die neue Gartenstadt nicht aufzuheben. Sie würden nur zehn Prozent der Gesamtfläche ausmachen, von denen etwa die Hälfte gärtnerisch gestaltet würde. Zudem wolle man große Flächen in der neuen Gartenstadt von Beton und Schutt befreien. „Die ECW verzichtet zur Reduzierung des Verkehrs und dem Landschaftsschutz zuliebe auf die Marina und den Golfplatz“, heißt es in dem Brief.

Zusammen für ein autofreies Rerik ?

„Mein Vorschlag ist, wir machen jetzt einen klaren Schnitt und dann gucken wir neu“, sagte Stadtvertreterin Karen Siegert ( SPD). Auch die ECW gibt sich weiterhin gesprächsbereit: „Sie ist daran interessiert, die Halbinsel Wustrow im Einklang mit dem öffentlichen Interesse zu entwickeln. Sie vertraut auf die Zusagen der Stadt Rerik und ist ihr gegenüber mit vielen Millionen-Euro-Beträgen und Werten in Vorleistung getreten – auch in Erwartung einer fairen Partnerschaft.“ So hatte die ECW der Stadt Rerik beispielsweise das Grundstück mit dem Haffplatz geschenkt und die Erstellung mehrerer Verkehrskonzepte bezahlt.

Konflikt mit Bürgerinitiative Bis 1993 wurde die Halbinsel Wustrow militärisch genutzt. Danach bot die Bundesrepublik Deutschland sie zum Verkauf an und erteilte 1998 der Fundusgruppe um Anno August Jagdfeld den Zuschlag. Er will hier Immobilien bauen. In Rerik hat sich die Bürgerinitiative „Wir für Rerik“ gebildet. Sie sorgt sich vor allem um den Schutz der Natur auf der Halbinsel und spricht sich deshalb gegen eine Bebauung aus. Eine Unterschriftensammlung gegen ein Verkehrskonzept der ECW unterzeichneten in dem Ostseebad fast 8000 Menschen. Mitglied der Initiative ist auch Stadtvertreterin Maria Pinkis.

Auch deshalb rief Kai Kloss die übrigen Stadtvertreter dazu auf, mit der ECW gemeinsam an einen Tisch zu kommen. „Wir sollten reden“, sagte er. „Wir brauchen neue Ideen und Konzepte für Verkehr und Entwicklung von Rerik und Wustrow.“

Ein großes Problem sei zum Beispiel das Verkehrsaufkommen im Ort. Durch die Neubaugebiete habe man in den letzten 20 Jahren schon allein so viele Fahrzeuge dazugewonnen, wie damals durch die Entwicklung der Halbinsel Wustrow erwartet worden waren. „Ich bin für ein autofreies Rerik“, sagte Kai Kloss. Das sieht auch der Bürgermeister so. „Das Thema Verkehrsfreiheit diskutieren wir schon seit 20 Jahren“, sagte er.

Auch die ECW schließt sich an. Ihr Vorschlag: Elektro- oder Wasserstoffbetriebene Shuttlefahrzeuge transportieren die Menschen von zwei Auffangparkplätzen an den Ortseingängen zum Strand, zum Haffplatz und zu den Feriendomizilen.

Vielleicht, schließt ECW-Geschäftsführer Anno August Jagdfeld den Brief an die Stadtvertreter, sei nun die Zeit für eine Mediation gekommen.

