Udo Richter möchte ein Angebot für die Spielplatz-Erneuerung in Klein Strömkendorf in der Gemeinde Am Salzhaff (Landkreis Rostock) abgeben. Er kritisiert jedoch die Ausschreibung, die nur Großunternehmen anspreche, und die Festlegung auf Kunststoff als Material für die Spielgeräte.