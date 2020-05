Streit um einen Zaun: So geht es mit der Halbinsel Wustrow weiter 

Rerik

In den Streit um die Bebauung der Halbinsel Wustrow könnte bald wieder Bewegung kommen. Bürgermeister Wolfgang Gulbis kündigte an, das Gespräch mit der Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) wieder aufzunehmen. Zuvor hatte einer der Geschäftsführer, Philip Hayessen, im Rahmen der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtvertretersitzung darum gebeten.

Es gehe darum, den Kontakt nicht abreißen zu lassen, sagte er. „Ein solches Treffen wird es in den kommenden zwei bis drei Wochen geben“, sagte der Bürgermeister. Er macht der ECW allerdings wenig Hoffnung. Unter anderem geht es in dem Streit zwischen der Stadt und der ECW um den Zaun, der die Halbinsel Wustrow vom Festland trennt.

In schlechtem Zustand

Er zieht sich vom Salzhaff über die Straße auf dem Wustrower Hals über die Dünen und über den Strand zum Wasser. Doch das letzte Stück zur und in der Ostsee ist in keinem guten Zustand mehr. Die ECW habe sich nach Angaben des Sprechers Birger Birkholz schon mehrmals wegen des Zauns an die Stadt gewandt, der er gehöre.

Nach Angaben des Bürgermeisters hatte die Stadt Rerik wegen des Zauns Kontakt zu diversen Behörden aufgenommen. Deren Antworten stünden allerdings teilweise noch aus, sagt Wolfgang Gulbis. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt und der Munitionsbergungsdienst beispielsweise hätten noch keine Aussagen gemacht. „Solange diese nicht vorliegen, können wir uns nicht abschließend positionieren.“

Von Cora Meyer