Investoren wollen zwischen Pappelhof und Löschteich in Börgerende-Rethwisch (Kreis Rostock) Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser bauen. Die Gemeinde sieht vor allem mit Blick auf junge Familien keinen Bedarf – und lehnt das Vorhaben in seiner jetzigen Form weiter ab.

So stellt sich der Investor die neue "Siedlung am Löschteich" an der Börgerender Straße in Rethwisch vor. Quelle: Planungsbüro Hasbach