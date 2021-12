Südstadt

Die neuen, geplanten Arenen für Rostocks Sport – für den HC Empor könnten sie zu spät kommen. Denn nach wie vor ist der Streit um Spielzeiten in der Saison 2022/2023 nicht beigelegt. Im Gegenteil: Jetzt gibt es auch noch Ärger um die Kosten in der Stadthalle. Empor wirft der Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“ vor, die Mieten für die stadteigene Halle mitten in der Krise erhöhen zu wollen. „inRostock“-Chefin Petra Burmeister weist das aber zurück, bemüht sich um Lösungen für die Handballer.

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (liegt der OZ vor) beklagen sich Empor-Geschäftsführer Stefan Güter und Vereinschef Tobias Woitendorf über die Preispolitik der Stadthalle. In dem Brief heißt es, der Verein habe vor der Pandemie rund 9500 Euro Miete pro Heimspiel bezahlt. „Zuletzt wurden dem HC Empor für vergleichbare Spiele (an einem Sonntag) aber Kosten in Höhe von 14 600 Euro als Kostenvoranschlag übermittelt“, schreiben die Handball-Bosse. Auch die Kosten für das VIP-Catering seien stark erhöht worden. Empor benötige mindestens 2500 Zuschauer pro Heimspiel, um keine Verluste zu machen.

Und: Selbst der Beschluss der Bürgerschaft, dass die Sportvereine vorerst in der Stadthalle nur die Kosten für Dritte – also externe Dienstleister – zahlen müssen, wirke sich kaum aus. Laut einer internen Berechnung hat Empor für das Heimspiel gegen Nordhorn im September 8568,48 Euro an die Stadthalle gezahlt – gerade mal 900 Euro weniger als vor der Pandemie, ohne Hilfe aus der Stadtkasse.

Stadthalle: Geben nur Kosten weiter

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister hatte schon vor einigen Tagen der OZ gesagt: „Wir geben nur die Kosten weiter, die wir selbst haben. Wenn Empor zum Beispiel an Sonn- und Feiertagen spielt, müssen auch wir Zuschläge an Dritte bezahlen.“ Die Stadthalle ist ebenfalls von der Pandemie hart getroffen, viele Veranstaltungen müssen weiterhin ausfallen.

Die Grünen in der Bürgerschaft fordern dennoch Aufklärung: „Wenn diese Zahlen so stimmen, wären das extreme Preissteigerungen. Das wäre gegenüber den Vereinen in der aktuellen Lage nicht angemessen“, so Fraktionschef Uwe Flachsmeyer.

Keine Lösung im Termin-Streit

Auch im Streit um Spiel-Termine für Empor zeichnet sich noch keine Lösung ab. Denn in der größten Halle des Landes sind für kommendes Jahr schon jetzt mehr als 100 Veranstaltungen geplant – Konzerte, Shows, Kongresse. Nach OZ-Informationen hat Burmeister den Handballern nun aber 21 mögliche Tage in der kommenden Saison in der Stadthalle angeboten. „Wir haben uns jede Option genau angesehen und mit diversen anderen Veranstaltern Rücksprache gehalten“, schreibt sie. Das Manko: „Leider sind dies fast nur Termine ab Januar 2023“, so Burmeister. Das Konzert- und Showgeschäft sei langfristig geplant, Empor habe erst vor wenigen Tagen um Termine gebeten.

„Die 21 Tage reichen für acht, vielleicht neun Heimspiel. Wir müssen aber 19 bestreiten“, sagt Empor-Geschäftsführer Güter. Und: Die Handball-Liga werde nicht zulassen, dass Empor in der Rückrunde acht, neun Heimspiele am Stück austragen soll.

Von Andreas Meyer