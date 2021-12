Stromausfall von Rostock bis Ribnitz-Damgarten: Riesenradbesucher stecken fest

Rostock

Blackout in Rostock – zumindest für etwa eine halbe Stunde. Weil es im Hochspannungsnetz des Vorversorgers der Stadtwerke Rostock in Bentwisch zu einer Störung kam, fiel in Teilen der Hansestadt ab 11.52 Uhr am Dienstag der Strom aus.

„Das beeinträchtigte unsere Umspannwerke Riekdahl und Seehafen“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen. Dadurch sei es zu einer „kurzen Spannungsschwankung“ im Rostocker Stadtgebiet und zu Stromausfällen im Rostocker Osten und Teilen der Innenstadt gekommen. Die Stadtwerke gaben dazu auch eine Warnmeldung über die Rostock-App „HRO!“ aus. Die Störung dauerte etwa eine halbe Stunde.

Riesenrad auf Weihnachtsmarkt stoppte

Viele Ampeln fielen aus und Teile des Weihnachtsmarktes waren ohne Strom. So sorgte der Blackout auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt unter anderem dafür, dass Fahrgeschäfte und das Riesenrad plötzlich still standen. Fahrgäste mussten in luftiger Höhe in der Kälte ausharren.

Auch Straßenbahnen blieben stehen. Sigrid Wieck saß eine Stunde in der Straßenbahn fest, die an der Haltestelle am Rostocker Gerberbruch gestrandet war. „Warum werden keine Busse eingesetzt?“, fragt die 84-Jährige, die zum Einkaufen in die Innenstadt gefahren war und zurück in nach Hause in Dierkow wollte. Auf dem kurzen Stück bis zur Holzhalbinsel standen gleich mehrere mattgesetzte Straßenbahnen.

Zudem mussten teilweise Einrichtungen und Geschäfte schließen, so auf der Rostocker Holzhalbinsel. „Hier geht nichts mehr“, sagte ein Verkäufer, der mit einen Wachmann in der Tür des Lidl eine Zigarette rauchte. „Kommen Sie später wieder“, riet eine Apotheken-Mitarbeiterin einer Kundin, die ein Rezept einlösen wollte, durch die einen Spalt geöffnete Tür.

Stromausfall im Großraum Rostock: In Bentwisch musste McDonald’s vorübergehend schließen. Quelle: Stefan Tretropp

Einkaufsmärkte wie Höffner oder Kaufland in Bentwisch blieben ebenfalls stromlos. Eine Lautsprecherdurchsage im Kaufland Bentwisch machte den Ernst der Lage deutlich. Lediglich Fluchtgänge waren noch beleuchtet, sämtliche Kühl- und Tiefkühltheken fielen aus.

In vielen Gebäuden blieben Fahrstühle stecken. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken, um eingeschlossene Personen zu befreien. Der Notruf sei nicht betroffen gewesen.

Der Stromausfall zog sich zudem bis in den Landkreis Rostock, unter anderem gab es auch in Graal-Müritz keinen Strom. Betroffen waren weitere Gebiete östlich der Warnow, bis nach Ribnitz-Damgarten, Tessin, Laage, Plennin, Riekdahl.

Wärmeversorgung könnte weiter gestört sein

Konkret war es laut einem E-DIS-Sprecher bei planmäßigen Bauarbeiten im Umspannwerk Bentwisch zu einer technischen Störung gekommen, wodurch sich mehrere 110-kV-Leitungen, die aus dem Umspannwerk herausführen, automatisch abschalteten. Durch sofort eingeleitetes Umschalten und Wiedereinschalten habe die Versorgung Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden können, heißt es. Gegen 12.32 Uhr sei der größte Teil der Kunden wieder versorgt gewesen.

„Wir stehen im Moment in Kontakt mit dem Vorversorger E.DIS Netz GmbH zur Klärung der genauen Ursache“, so Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen. Zudem warnen die Stadtwerke: „Durch die Unterbrechung kann es in der Folge zu Einschränkungen in der Wärmeversorgung und bei den Ampelsignalanlagen kommen.“

Von Michaela Krohn, Stefan Tretropp, Gerald Kleine Wördemann