Die Ostseesparkasse Rostock hat ein Konzert für die Bewohner des Seniorenheims „Am Tempelberg“ in Bad Doberan organisiert. Studenten der Hochschule für Musik und Theater in Rostock spielten vor dem Heim.

Studenten spielen für Senioren in Bad Doberan

