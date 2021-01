Die Universität Rostock hat sich in einer Studie mit der Zukunft der Friedhöfe im Land auseinandergesetzt. Dabei geht es um neue Bestattungsformen und Flächennutzung. In Kühlungsborn, Wismar und Krakow am See hat man bereits neue Ideen, wie man die Begräbnisstätten nutzen kann. Dabei geht es auch um Marketing.