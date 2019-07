Bad Doberan

Es ist kurz nach 19 Uhr, die „Headshakers“ haben am Samstagabend gerade mit Mühe und Not ihren letzten Ton gespielt – da müssen auch die ambitioniertesten Musiker einsehen: Auf der Zappanale geht es erstmal nicht mehr weiter. „Sorry, guys“, ruft Saxophonist Pierre-Yves Langlois den Fans vor der großen Bühne zu – und sucht wie Hunderte andere „Zappanisten“ schnell das Weite. Denn massive Sturmböen lassen erste Becher, Planen und auch Zweige und Äste durch die Luft fliegen, es fällt selbst den stärksten Männern schwer, sich auf den Beinen zu halten.

Die Veranstalter tun in dieser nicht ungefährlichen Situation das einzig Richtige – und räumen zügig die Rennbahn. Eine gute Idee – denn nur Minuten später setzt zu allem Überfluss auch noch starker Regen ein. „Vor einigen Jahren mussten wir das Festival schon mal unterbrechen“, erinnert sich Organisator Wolfhardt Kutz vom gastgebenden Verein Arf Society. „Aber so extrem war’s noch nie.“

Auch rund um die Rennbahn geht’s stürmisch zu: Die Doberaner Feuerwehr muss auf der Dammchaussee mit Rüstwagen und Drehleiter anrücken, um mehrere kleine Äste von der Fahrbahn zu entfernen. „Die Sicherheit für die Leute ist das Wichtigste“, sagt Mitorganisator Thomas Weller. „Aber wenn es geht, wollen wir natürlich so schnell wie möglich mit dem Programm weitermachen.“

Das Problem: Die Technik auf der Hauptbühne wurde durch Sturm und Regen beschädigt – und muss von Technik-Chef Rimbert Schickling und seinem 16-köpfigen Team mit Hochdruck wieder auf Vordermann gebracht werden. Zumindest auf der kleinen Bühne gelingt das schnell – und kurz nach 22 Uhr sorgen hier „The Loomings“ aus Frankreich für einen sehr speziellen Zappa-Sound.

Aber auch wenn sich der Sturm etwas gelegt hat – der Regen hört einfach nicht auf. „Das ist ganz sicher Frank, der traurig ist, dass er zum Jubiläum nicht mit dabei sein kann“, sagt Morten Jensen in gebrochenem Deutsch, schüttelt seine pitschnasse Matte und grinst zufrieden. „Das Festival gibt es jetzt zum 30. Mal, ich bin seit 1995 dabei – aber so geil wie in diesem Jahr war‘s noch nie.“ Gemeinsam mit Frau Elena und Kumpel Hans Fredericson hat sich der 58-jährige Norweger aus Trondheim nach Bad Doberan auf den Weg gemacht. „Ein Pflichttermin“, findet Jensen.

Viele Fans nehmen die Auszeit sportlich, kuscheln sich im großen Zelt vor der Hauptbühne einfach noch enger aneinander und kommen so in angeregte Gespräche – in einem Mix aus Deutsch, Englisch, Französisch oder auch Holländisch. Denn auch das macht die Zappanale aus: Sie ist international – zum Festival im Nordosten Deutschlands pilgern jährlich Besucher selbst aus Australien, Neuseeland, Israel, Japan, Nord- und Südamerika.

So langsam geht es aber auch auf der großen Bühne weiter – die „Ed Palermo Big Band“ spielt sich warm. „Wir können das Programm bis zum Ende durchziehen“, erklärt Wolfhardt Kutz. „Deshalb lasse ich mir bei der Planung immer einen zeitlichen Puffer – eigentlich ist meist um 2 Uhr morgens Schluss, diesmal ging’s eben bis um 4 Uhr.“ Letztlich kommen alle Bands trotz der unfreiwilligen Wetter-Unterbrechung zu ihrem Recht – so wird der Auftritt der „Headshakers“ einfach am Sonntagnachmittag nachgeholt.

Der beste Auftritt? „Eigentlich war alles war super“, findet Kutz. „Ob ,Ed Palermo’, ,Percussion Under Construction’ oder auch unser diesjähriges Projekt ,30 for 30’ – wir können echt zufrieden und dankbar sein.“ So sehen es offenbar auch die rund 1800 Zappa-Fans – standesgemäß zum 30-jährigen Jubiläum der Zappanale ein neuer Rekord.

