Mehr als 30 Einsätze der Feuerwehren hat Sturm „Sabine“ am Sonntag bis 18 Uhr ausgelöst. Hauptsächlich waren umgestürzte Bäume und abgerissen Äste zu beseitigen.

Gegen 13 Uhr war die freiwillige Feuerwehr Bad Doberan zum ersten Mal an diesem Tag zu einer Baumbeseitigung gerufen worden. Abgebrochene Äste waren auf das Gleisbett der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli gestürzt und haben die Absperrung zum Fußweg beschädigt. Die Strecke wurde kurzzeitig gesperrt, was aber keine Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte. Die freiwillige Feuerwehr Bad Doberan räumte die Äste von Gleis und Straße.

Das Geländer am Molli-Gleis an der Bahnhofstraße in Bad Doberam wurde beschädigt. Quelle: Juliane Schultz

Kurz darauf drohten auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Bad Doberan mehre umgestürzte Bauzäune abgestellte Fahrzeuge zu beschädigen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Zaun zerlegt und gesichert. Weitere Einsätze zur Baumbeseitigung bis 18:15 Uhr meldete die Feuerwehr im Eickhöfer Weg und in Walkenhagen.

In Heiligendamm ist in der Straße Am Kinderstrand ein Baum auf die Straße gefallen. Quelle: Anja Levien

Gegen 17:30 Uhr waren die Brandschützer nach Heiligendamm in die Straße Am Kinderstrand gerufen worden. Ein Baum war zum Teil auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr hat die Straße mit Flatterband abgesperrt, da ein Teil des Baumes noch in anderen Bäumen festhängt und sie ihn aufgrund des Windes nicht abgenommen bekommen.

In Lalendorf bei Teterow und in Güstrow wurden Hausdächer zum Teil abgedeckt, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit. In Graal-Müritz drohte ein an einer Baustelle aufgestellter und mit einem Gerüst verbundener Hubwagen umzustürzen. Die Feuerwehr und die Betreiberfirma des Hubwagens konnten die Maschine sichern.

Der Betrieb der Buslinie 250 Güstrow – Krakow am See – Linstow wurde am Abend eingestellt.

