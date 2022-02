Bad Doberan

Die Sturmschäden, die Sturmtief „Nadia“ verursacht hat, sind an den Straßenrändern noch sichtbar, da kündigen sich schon die nächsten Stürme an. Die Bauhöfe in der Region waren am Mittwoch jedoch nicht groß im Einsatz, um Straßen und Plätze vor den Sturmtiefs „Xandra“, „Ylenia“ und „Zeynep“ zu sichern. Denn an der Küste ist bereits alles winterfest gemacht worden.

„Sichern kann man nicht viel“, sagt beispielsweise Birger Mendrina, Bauhofchef im Ostseebad Nienhagen. Im Winter sei nicht mehr viel draußen aufgestellt, was herumfliegen könnte. „Wir können nur abwarten.“

In Bad Doberan wurde die Skaterbahn gesichert, da hier das Häuschen nicht danach aussah, sehr viel Wind standhalten zu können, berichtet Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir gucken, ob etwas sturmsicher gemacht werden muss“, bestätigt auch Bauhofleiter Andreas Molkentin. „Unsere Arbeit beginnt im Schwerpunkt aber im Nachgang.“ Dann würde unter anderem Windbruch an den Bäumen kontrolliert.

Beim Sturmtief „Nadja“ vor drei Wochen hatte der Bauhof den Kurwald in Heiligendamm abgesperrt. „Wir mussten das tun, weil die Spaziergänger die Gefahr nicht wahrnahmen.“ Ansonsten sei die Stadt aber winterfest gemacht. Beispielsweise wurden Saisonschilder am Strand abgebaut. Dort war es am Mittwochnachmittag noch ruhig bei einer Windstärke von vier Beaufort.

Windstärke 4 am Mittwochnachmittag in Heiligendamm. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen. Quelle: Anja Levien

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Region von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr eine Unwetterwarnung herausgegeben. Für Freitag und Sonnabend eine angekündigt. Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 Stundenkilometer (Windstärke 11) aus westlicher Richtung auf, informiert der Deutsche Wetterdienst. In exponierten Lagen müsse mit Orkanböen bis 120 Stundenkilometer (Windstärke 12) gerechnet werden. „Am Donnerstagmorgen vorübergehende Abschwächung des Windes, aber im Tagesverlauf wieder verbreitet Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometer, in Schauernähe auch um 120 Stundenkilometer aus West.“

Die Deutsche Bahn AG reagierte auf die Unwetterwarnung und kündigte für Donnerstagfrüh aus Sicherheitsgründen Fahrplanänderungen an. So werde auf der Strecke Wismar - Bad Doberan der Bahnverkehr frühestens um 6.30 Uhr aufgenommen, frühere Verbindungen fielen aus.

Während des Sturmtiefs „Nadja“ mussten die Feuerwehren im Landkreis Rostock 448 Mal ausrücken. Unter anderem war die Dammchaussee nach Heiligendamm gesperrt, weil hier mehrere Bäume auf die Straße gefallen waren. Die zersägten Bäume lagen am Mittwoch noch sichtbar am Straßenrand.

Von Anja Levien