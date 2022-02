Sturm vor 60 Jahren beschädigte Doberaner Münster

Bad Doberan

Sturmtief „Ylenia“ hat in der Nacht zum 17. Februar im Landkreis Rostock kaum Schäden verursacht. Einige Baumhindernisse mussten beseitigt werden, große Schadensmeldungen gab es nicht. Das sah vor 60 Jahren anders aus. Damals wurde das Doberaner Münster beschädigt. Die Reparatur sollte zwei Jahre dauern.

Für die Nacht vom 16. zum 17. Februar 1962 notierte Propst Hans-Martin Ehlers in der Pfarrchronik der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan „Orkan verursacht am Dachreiter und Dach der Kirche erheblichen Schaden“. Es ist die Nacht, die insbesondere für die Hamburger Einwohner durch massive Deichbrüche zur Katastrophe wurde, und sich mit Hunderten Toten und Tausenden Obdachlosen sowie massiven materiellen Schäden in das Gedächtnis der Hansestädter prägte. Er führte auch zu deutlichen Schäden an der Dachhaut des Doberaner Münsters.

Zahlreiche Kupferplatten an der Nordwestseite des Turms hingen wie Fetzen herab. Durch jedes weitere Unwetter drohten gravierende Folgeschäden für die Bausubstanz. Die Bauakten im Archiv der Münsterverwaltung und weitere schriftliche Quellen zeugen von der mühsamen Beseitigung der Schäden.

Bitte um Einfuhrgenehmigung

Am 21. März wandte sich Wilhelm Oemigk, Amtmann in der Baudienststelle der Landeskirche, Ortsteil Rostock, an den Rat des Kreises Bad Doberan, mit dem Hinweis auf die dringend nötige Instandsetzung des Dachreiters. Man stellte einen Antrag für die Einfuhrgenehmigung einer Geschenksendung von 60 Quadratmeter Kupferplatten aus der Bundesrepublik Deutschland.

Am 4. August teilte nach mehreren Rücksprachen der Rat des Bezirks Rostock/Innere Verwaltung mit, dass keine Einfuhrgenehmigung erteilt wird. Daraufhin bat Oemigk am 8. August den Rat des Kreises Bad Doberan um Zuweisung dieser Menge Materials aus den Beständen der DDR.

Im Oktober erfolgte diese Auslieferung und der Aufbau des Gerüsts. Ende des Jahres mussten die Gerüstarbeiten witterungsbedingt unterbrochen werden. Oemigk weist darauf hin, dass auch eine Schieferbedachung des Nordseitenschiffes dringend notwendig sei, denn dort sei noch Teerpappe vorhanden, da die Kupferbedachung während des 2. Weltkrieges abgenommen wurde. Die Gesamtsumme der noch ausstehenden Dacharbeiten wurde auf etwa 52 000 DM geschätzt.

1963: Die Schäden werden mehr

Laut Baudienststelle der Landeskirche an den Rat des Bezirkes Rostock vom 16. März 1963 wurden durch neue sturmbedingte Schäden am Dachreiter mehr Kupferplatten gebraucht, als bisher angenommen. Im September 1963 bestand weiterhin Handlungsbedarf „um wenigstens die aufgerissenen Flächen an der Nordwest-Seite“ des Dachreiters mit den neuen Kupferplatten eindecken zu können.

Doberaner Münster Das Bad Doberaner Münster wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eine hochgotische Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters. Die mittelalterliche Ausstattung ist fas komplett erhalten. Damit ist sie europaweit einzigartig. Zur Ausstattung zählt unter anderem der Hochaltar als ältester Flügelaltar der Kunstgeschichte (um 1300). Das Münster liegt auf der „Route der Backsteingotik“. Über die Jahrhunderte war das Doberaner Münster beliebte Grablege mecklenburgischer Herzöge und vieler Adliger. Es stand daher unter besonderem Schutz.

In einer Besprechung vom 10. Oktober beim Rat des Kreises Bad Doberan, Innere Angelegenheiten, betreffs „Volkswirtschaftsplan 1964“ wird festgestellt, dass die vorhandenen Kupferplatten nicht verarbeitet werden können, da die Firma VEB Rostock, die die Einrüstung des Turmes übernommen hatte, den Auftrag im Frühjahr abgegeben hat. Nach mehreren Absagen übernahm die Privatfirma Ode in Rostock den Auftrag. Die Einrüstung konnte aber dennoch nicht fertiggestellt werden, da ein Großteil des Gerüsts noch anderweitig in Rostock gebraucht wurde. Am 17. Dezember erfolgte dann der Auftrag des Kreisbauamtes an die PGH Aufbau Bad Doberan für die Turmeindeckung.

1964: Kupfer aus DDR-Beständen reicht nicht aus

Im Juli 1964 wird festgestellt, dass die alten Kupferbleche des Dachreiters brüchig sind und daher nicht, wie geplant, weiterverarbeitet werden können. Dadurch ergibt sich laut Oemigk ein Mangel von etwa 120 Quadratmetern Kupferblech. Das Kupfer aus DDR-Beständen reichte dafür nicht aus. Im September traf für Restarbeiten am Turm und der Südwestkehle eine Geschenksendung von 280 Quadratmeter Kupferbleche aus der BRD ein. Spender war das Amt für Gemeindedienst in Hamburg. Die zuvor aus Materialmangel eingestellten Arbeiten konnten nun fortgesetzt werden.

Zuvor hatte die Domgemeinde Schwerin abgelehnt, mit Kupferblech auszuhelfen, da das dort vorhandene Material ganz und gar für die Instandsetzung des Domes benötigt würde.

Hans Koch und Otto Klinckmann als Handwerker auf dem Dach des Doberaner Münsters 1969. Quelle: Privatalbum Klinckmann

Otto Klinckmann vermerkt in seinem Privatalbum, dass die Zimmerarbeiten von den Zimmermeistern Hermann Beese und Hugo Hubert ausgeführt wurden. Das Kupferdach wurde von Hans Koch (*1908), F. Böckmann (*1922), Otto Klinckmann (*1896) sowie den Herren Frahm und Röbke von der PGH Dachdecker/Klempner/Installateure Bad Doberan gedeckt. Die Gesamtfläche des Kupferdaches (Turm) belief sich auf 368 Quadratmeter. Verarbeitet wurden dazu 3275 kg Spendenmaterial bis zur Fertigstellung von Juni bis September 1964.

Auftakt für Generalsanierung

Die Reparaturen der Sturmschäden sollten der Auftakt für die bald folgende und rund 20 Jahre andauernde Generalrestaurierung des Münsters werden. Laut den „Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur“ der DDR von 1962 wurde das Münster in die Liste der Denkmale von besonderer nationaler Bedeutung und internationalem Rang aufgenommen. Solches führte zur überwiegenden Finanzierung der Arbeiten durch den Staat.

Von Martin Heider