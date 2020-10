Heiligendamm/Kühlungsborn

Kräftig geweht hat Sturmtief „Gisela“ allemal am Mittwoch in und um Bad Doberan, doch größere Schäden gab es augenscheinlich wohl nicht. Das Naturspektakel lockte zahlreiche Schaulustige an die Strände. Und nicht nur die: Die Surfer Pelle und Manuel aus Lübeck sowie Thore aus Rostock wollten das Wetter nutzen, um in Heiligendamm die perfekte Welle zu reiten.

Doch aus der wilden Fahrt wurde nichts, zu stark blies der auflandige Wind ihnen entgegen, zu hoch waren die Wellen, in zu kurzen Abständen rollten sie Richtung Strand. Ihre Kräfte reichten nicht, sich in Position zu bringen und auf dem Brett zu stehen. Am Ende wohl zu ihrem großen Glück, denn die Buhnen waren vom Hochwasser überspült und für die Surfer nicht zu sehen. Einheimische schüttelten nur mit dem Kopf angesichts der Gefahr, in die sich die Wassersportler begaben.

Sturmtief „Gisela“ als Fotomotiv und Attraktion

Eine weitere Gefahr lauerte für Fußgänger in Heiligendamm: Mehrere vergessene Strandkörbe hatten sich im Laufe des Tages in ihre Einzelteile aufgelöst. Immer wieder erfasste der Wind ein schweres Teil und wirbelte es durch die Luft. Im gebührenden Abstand beobachtete Evelyn Friedrich-Brusch das Spektakel.

Eigentlich wollte sie ihren Garten winterfest machen, doch das Wetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen machte sie nun ein Selfie von sich auf der Promenade vor dem überspülten Strand. „Mein Mann ist hier in einer der Villen aufgewachsen“, erzählte sie. „Der kennt noch Hochwasser, das bis an die Perlenkette heranreichte. Da musste man Angst um seinen geparkten Trabi haben.“

Auch in Kühlungsborn-West waren zahlreiche Menschen auf der Promenade unterwegs. Viele machten Fotos und Videos vom Wasser, das auch hier bis an die Dünen reicht. Der Sturm pfiff kräftig, doch das Riesenrad auf dem Baltic Platz schien sicher zu stehen. Einige Kinder warteten auf den Terrassen der Bootsverleih-Häuser darauf, nass gespritzt zu werden, um dann vor Vergnügen zu quietschen. Der erste Herbststurm blieb zum Glück also völlig im Rahmen und für Urlauber am Ende ein Fotomotiv.

