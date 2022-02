Nienhagen

Überflutete Strände, abgebrochene Abschnitte, gesperrte Radwege: Vor allem starke Herbst- und Winterstürme sorgen dafür, dass auch Nienhagens Ostseeküste immer häufiger größeren Stresstests ausgesetzt ist. Zuletzt hatte vor zwei Wochen Sturmtief „Nadia“ das Ostseewasser weit über das Ufer am Gespensterwald schwappen lassen. Auch deshalb soll zwischen Heiligendamm und Warnemünde in der Ostsee mariner Sand entnommen werden – um die Landküstenschutzdünen in Boltenhagen, Poel, Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm nach Bedarf zu verstärken.

„Heiligendamm“ und „Convent“ heißen die Gebiete, die sich nach Auffassung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) sowie des Umweltministeriums für diese Entnahme eignen. Sie befinden sich zwei Kilometer vor der Küste in etwa 12,50 Metern Tiefe. Bestandteil der Unterlagen sind 2018/2019 durchgeführte Umweltuntersuchungen, die in einer Umweltverträglichkeitsprüfung zusammengestellt sind.

„Grundsätzlich wäre hier eine Gewinnung mariner Sande ab dem Jahr 2023 möglich.“ Eva Klaußner-Ziebarth, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV Quelle: Cornelius Kettler

„Grundsätzlich könnte man hier ab dem Jahr 2023 marinen Sand gewinnen“, erklärt Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth: „Im vergangenen Sommer wurden die entsprechenden Antragsunterlagen abgeschlossen.“ Zuvor hätte unter anderem ein Gutachten ergeben, dass aufgrund der Sandentnahme kein Einfluss auf die Struktur und Beschaffenheit der Küste genommen werde, so Klaußner-Ziebarth.

Weiter Stillstand am gesperrten Radweg

Im Ostseebad Nienhagen und auch im benachbarten Börgerende-Rethwisch sieht man die geplante Sandentnahme „vor der Haustür“ indes kritisch: „Solange nicht endlich unsere eigene Küste geschützt wird, halten wir davon nicht viel“, sagt etwa Börgerendes Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Schon vor mehr als viereinhalb Jahren musste beispielsweise der Rad- und Wanderweg zwischen Börgerende und Nienhagen wegen erheblicher Abbrüche teilweise gesperrt werden – passiert ist hier seitdem trotz etlicher Nachfragen nichts.“

Auch nach Auffassung von Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU) besteht Klärungsbedarf: „Direkt vor unserer Tür wird Sand abgebaut – und wir profitieren davon überhaupt nicht.“ Dabei habe auch Nienhagen seit Jahren an der Steilküste mit Abbrüchen zu kämpfen: „Sämtliche Hinweise und eingeforderten Maßnahmen wurden jedoch in der Vergangenheit als nichtig abgetan – denn es handele sich hier um eine sogenannte ‚Opferküste‘“, ärgert sich Kahl.

Mittelfristig sind laut Stalu an der gesamten Außenküste von Mecklenburg-Vorpommern bedarfsweise jährliche Aufspülungen in einem Umfang von insgesamt 500 000 Kubikmetern Sand vorgesehen. Seit 1990 wurden an Küstenabschnitten insgesamt 1,65 Millionen Kubikmeter aufgespült und die durch den natürlichen Küstenrückgang abgetragenen Sande wieder an den Strand und in die Dünen eingebaut. Allein auf Grundlage der bisherigen Aufsuchungen an marinen Sanden könnten diese Küstenabschnitte langfristig gegen Küstenrückgang und Überflutung gesichert werden – wie etwa durch Aufspülungen im Jahr 2013 in Rerik sowie 2015 in Kühlungsborn.

Nienhagen plant weiter Buhnenbau

Die unmittelbar betroffenen Gemeinden sorgen indes mit eigenen Maßnahmen auch selbst für einen nachhaltigen Küstenschutz. So wurden im Ostseebad Nienhagen vor gut einem Jahr rund 700 marode Buhnenpfähle saniert. Darüber hinaus ist mit Blick auf eine Strandverbreiterung noch immer der Bau von zwölf neuen Buhnen geplant. „So sichern wir unter anderem unsere Festwiese“, macht Uwe Kahl deutlich. „Ohne weitere Maßnahmen würden wir Gefahr laufen, den geforderten Sicherheitsabstand zur Kliffkante bald nicht mehr einhalten zu können.“ Mehr als eine Vorplanung gibt es für dieses Vorhaben allerdings noch nicht.

Für einen besseren Küstenschutz wurden vor gut einem Jahr neue Buhnen in die Ostsee gesetzt. Quelle: Sabine Hügelland

Apropos Kliffkante: Bereits vor mehr als vier Jahren musste der Rad- und Wanderweg zwischen Börgerende und Nienhagen wegen erheblicher Küstenabbrüche teilweise gesperrt werden. „Und an der Situation hat sich bis heute nichts geändert“, ärgert sich Horst Hagemeister. „Das ist ein europäischer Radweg – Mecklenburg-Vorpommern wirbt damit offensiv um Urlauber.“ Die Feriengäste würden nicht wegen toller Kirchen oder anderer besonderer Bauten ins Land kommen, stellt Hagemeister klar: „Die kommen, weil es hier die Ostsee gibt.“

Dumm nur, wenn man die während der Radtouren an vielen Stellen gar nicht mehr sehen kann: „Unser Radweg wird jetzt offiziell von Heiligendamm kommend Richtung Nienhagen ins Landesinnere geführt.“ Um bei einer dringend notwendigen Wegebefestigung endlich voranzukommen, habe er die Idee einer „Modellregion zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption“ unterstützt, macht Hagemeister deutlich: „Das war für mich einer der der Hauptgründe.“

Denn auch in diesem Rahmen könnte eine Sanierung der in vielen Bereichen sehr maroden Radwege forciert werden: „Allein können wir offenbar wenig erreichen, gemeinsam mit anderen sieht das vielleicht schon anders aus.“

Von Lennart Plottke