Suche nach vermissten Kind im Waldgebiet bei Jennewitz

Jennewitz

Am Sonntagabend und am Montag suchte die Polizei in einem Waldgebiet zwischen Jennewitz und Diedrichshagen nach einem Kind.

Ein Anruferin meldete bei der Polizei sie hat in dem Waldstück ein kleines Mädchen zwischen fünf und sechs Jahren gesehen. Bei der sofort eingeleiteten Suche der Einsatzkräfte war auch eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz. Am Montag suchte unter anderem ein Polizeihubschrauber das Gebiet ab.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch alle Maßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Die Ermittlungen der Beamten im näheren Umfeld ergaben ebenfalls keine Hinweise auf mögliche in der Umgebung wohnende Kinder im gesuchten Alter oder auf Vermisstenfälle. Die Suche wurde eingestellt.

Von Lisa Walter