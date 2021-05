Neubukow

Mächtig gewaltig, wie die seltenen Kirchenraupen in der Schliemannstadt so wachsen: Am 4. Mai lagen neben dem Haupteingang der Stadtkirche hinterm grünen Raupenkopf dafür gerade mal acht bunte Steine, am 17. Mai ließen sich hier bereits insgesamt 248 Körperteile zählen.

Initiiert hat diese Aktion Anika Hartwell – eine geboren Schult aus Neubukow – die 2020 nach fünfzehn Jahren Großbritannien wieder in ihre Heimat gezogen ist.

Covid-Snake hieß die Idee in England

Losgezogen war sie als 19-Jährige nach dem Abitur allein und zurückgekommen ist sie mit zwei Töchtern (jetzt 3 und 8 Jahre) sowie Ehemann Chris (36). Seit zwei Tagen gehört zur Familie der bulgarische Straßenhund Max und zwischenzeitlich einige bunte Schmetterlinge, die sich in Hartwells Wohnstube entpuppt haben.

Als sie im Vorjahr den ersten Pandemie-Lockdown in England erleben mussten, lernten die Hartwells in ihrer Kirchengemeinde die Idee einer Covid-Snake kennen, für deren langen Körper die Kinder mit großem Einsatz etliche Steine bunt bemalten: „Als wir dann in Deutschland waren, hieß es auf einmal wieder Lockdown – und da dachte ich daran, wie viel Spaß die Covid-Schlange dort bereitet hatte, und besprach deshalb mit Johannes mein Raupen-Projekt.“ Der Pastor soll die Idee „auch ganz toll gefunden“ haben und so startete schließlich die ganze Sache.

Steine aller Art zu sehen – auch von Schulen

Anfangs waren die Steine noch weggeschubst worden, was die Initiatorin auf die coronabedingte Langeweile mancher Zeitgenossen schob. Vielleicht haben die sich jetzt auch am Steineverzieren beteiligt. Es liegen hier jedenfalls lachende Steinchen, Herzen, Kreuze, Anker, Sonnen, Sterne, der Regenbogen, der Mond sowie Initialen als Schmuck, dazu steinerne Marienkäfer und viele, viele Farbkombinationen unter Klarlack oder Bastelklebstoff. Die Schulen sollen sich beteiligt haben, auch der Hort.

„Neubukow hat mich überrascht, muss ich sagen. Das geht ja erst seit zwei Wochen – sehr gut“, freut sich Anika Hartwell. Zumal es gerade in dieser Pandemie-Zeit auch schwierig sei, neue soziale Kontakte zu knüpfen, aber hier passiert etwas Gemeinsames: „Wir präsentieren damit eine Art Zusammenhalt.“

Dabei ist die ausgebildete Kindergärtnerin, Erzieherin und Crossfit-Trainerin quasi umgehend nach ihrer Rückkehr nach Mecklenburg im Mitte Oktober in der Gewerbestraße eröffneten Fitness- und Gesundheitszentrums Weißenberg als Fitnesstrainerin eingestellt worden: „Wir hatten eine großartige Eröffnung und es lief bombig – mit bestimmt 100 neuen Mitgliedern am ersten Wochenende. Die ersten zwei Wochenwaren richtig schön. Alle hatten ihre Einweisungen und ich entdeckte Gesichter wieder, die ich seit fünfzehn Jahren nicht gesehen hatte. Sogar meine einstige Sportlehrerin – sie konnte es gar nicht glauben, weil ich als Kind nicht sportlich gewesen war. Das mit der Fitness fing bei mir erst in den 30ern an, vor sechs Jahren war ich noch eine Couch-Potato.“ Doch der Lockdown hat das alles dann unterbrochen.

Die 35-Jährige ist jedoch zuversichtlich und möchte im Juli ihre Milon-Coach-Prüfung absolvieren. Dann gehe es bei Fit-Aktiv auch an die Geräte und wenn der Breitensport wieder erlaubt ist, möchte sie zudem für Kindersportkurse in ihrer Stadt sorgen. Ihr Mann arbeitet derweil weiter im Homeoffice für eine britische Kamin- und Gasgerätefirma: „Gerade investieren viele in ihr Zuhause, sowohl in Großbritannien als auch in Holland, wohin er die Teile verkauft – das Geschäft läuft gut.“ Die Familie fühle sich hier wohl, sagt Anika Hartwell und hebt hervor, dass die Neubukower schon noch aufeinander achten würden.

Zu ihren Wünschen zählt unter anderem, auch weil gerade ein bulgarischer Straßenhund („Max“) neu zur Familie gehört, ein Hundespielplatz ohne Leinenzwang. Für mehr Kindersport möchte Anika Hartwell selbst mitwirken und Kurse anbieten. Die Pfadfinder fände sie richtig toll und würde die gemeinsamen Stunden gern ausgebaut sehen, wie auch das Angebot an kleinen Cafés.

Noch sind zwei Raupen verpuppt. Quelle: Thomas Hoppe

Einer Pfadfinderaktion ähnelt ihre Raupen-Box im eigenen Heim: „Erst muss die Raupe ordentlich futtern und dafür viel arbeiten, dann kommt sie zur Ruhe und sieht nicht so schön aus. Doch auf einmal – nach viel Geduld - kommt das Schöne und sie fliegt als Schmetterling umher. Das passt doch prima zur Corona-Zeit.“

Am Donnerstag, dem 20. Mai, möchten die Hartwells um 14 Uhr ihre Schmetterlinge aus ihrer Raupen-Box vor der Kirchenraupe in die Freiheit starten lassen.

Von Thomas Hoppe