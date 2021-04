Güstrow

Die Suche nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer illegalen Jugendparty und deren Kontaktpersonen in der Region Bad Doberan im Landkreis Rostock dauert an. 22 Partyteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten zwischenzeitlich ermittelt werden. Allein am Freitagnachmittag haben sich sechs der jungen Leute nach einem öffentlichen Aufruf selbst gemeldet.

„Die Ermittlungen müssen jedoch unvermindert weitergeführt werden, weil es sich um ein Superspreading-Ereignis handelt, das sich derzeit nicht kontrollieren lässt“, heißt es in einer Mitteilung von Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. Fünf der Partyteilnehmer sind mit dem Coronavirus infiziert. Seit der Feier am 2. April sind mehrere Tage vergangen, in denen infizierte Jugendliche Kontakt mit anderen Jugendlichen hatten. Eine Folgeinfektion ist derzeit bekannt, diese Person hat nicht an der Party teilgenommen, war aber im Kontakt mit einem Partyteilnehmer.

Keine Bestrafung

„Klar ist: Mithilfe und Mitwirkung bei den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wird nicht bestraft“, sagte Fengler. Es sei wichtig, die Infektionsketten, die von der Party ausgehen und sich in die Region zwischen Bad Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin und Satow erstrecken, zu erkennen und wirksam zu unterbrechen.

Die Folgen der Party werden bereits im Schulbetrieb der Regionalen Schule Am Kamp, der Regionalen Schule Buchenberg und des Friderico-Francisceum-Gymnasiums in Bad Doberan spürbar. Für die Klassenstufen 9, 10, 11 und 12 wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises Rostock eine Testpflicht vor Unterrichtsbeginn angeordnet. Diese gilt ab Montag.

Möglicher Einfluss auf die Prüfungen

Mit Blick auf die anstehende Prüfungszeit der Abschlussklassen müsse hervorgehoben werden, dass eine Infektion oder eine Quarantäne die Teilnahme an Prüfungen beeinflusst, so Fengler. Die erste schriftliche Abiturprüfung ist am 23. April, die erste schriftliche Prüfung zur Mittleren Reife am 28. April. Diese Daten liegen bereits jetzt in Reichweite für Covid19-Erkrankungen und Quarantänen für Kontaktpersonen infolge der illegalen Party.

Allgemeinverfügung gilt

Für alle Partyteilnehmer vom 2. April gilt bereits eine Allgemeinverfügung. Diese haben Quarantäne einzuhalten. Für die Kontaktpersonen der Infizierten gilt ebenso Quarantäne. Es sei jetzt besonders wichtig, die Ermittlung von Kontaktpersonen mit ehrlichen Auskünften und Mitwirkung zu fördern, meinte der Landkreissprecher. „Darum bittet das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock die Jugendlichen ebenso dringend wie deren Eltern.“ Wer jedoch die Ermittlungen des Gesundheitsamtes behindere oder sich trotz Aufforderung nicht daran beteiligt, kann nach Infektionsschutzgesetz empfindlich bestraft werden.

