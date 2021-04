Die Suche nach Teilnehmern einer illegalen Geburtstagsparty und deren Kontaktpersonen in der Region Bad Doberan dauert an. Am Karfreitag hatte die Polizei die Fete in einer Kiesgrube in Hohenfelde aufgelöst, viele Jugendliche waren geflüchtet. Der Landkreis betont: Wer bei der Aufklärung hilft, wird nicht bestraft. Wer sie behindert, allerdings schon. Was bisher bekannt ist.