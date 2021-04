Der Landkreis Rostock sucht weiter nach Corona-Fällen im Zusammenhang mit der Feier in einer Kieskuhle in Hohenfelde am 2. April. Kontaktpersonen werden – kurz vor dem Abitur – unter anderem in drei Doberaner Schulen vermutet, weshalb hier jetzt eine Testpflicht besteht. Was sagen die Schüler zum Verhalten der Jugendlichen?