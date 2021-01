Ostseebad Rerik

Für Bruno Blank beginnt der Naturschutz vor der eigenen Haustür im Ostseebad Rerik. Dem Künstler ärgert die „Rücksichtslosigkeit von Wassersportlern“. Entlang des Haffs existierten viele Hotspots von hochsensiblen Gebieten, wo sich besonders viele Vögel aufhielten.

Kiter und Surfer stellen laut Bruno Blank ein großes Störungspotential für viele Vogelarten dar. Um mehr Handlungsspielraum zu haben, entschloss sich Blank gemeinsam mit seiner Frau Heike Anfang Oktober 2020, die Interessengemeinschaft „ Artenschutz im und am Salzhaff“ zu gründen.

„Wir geben damit den Leuten eine Plattform, die nicht in Umweltverbänden integriert sind“, sagt Blank. „Arbeiten jedoch mit einigen Verbänden zusammen.“ Mittlerweile gehören ihr zwölf Mitglieder an und es werden immer mehr. Sie stammen vor allem aus Rerik, einige kommen aus Wismar, Rostock, Köln. „Viele sind durch Ferienwohnungen und anderweitig mit der Region verbunden“, so Blank.

Interessengemeinschaft möchte Buchtranger für Salzhaff

Umgesetzt werden sollen die Ziele der freiwilligen Vereinbarung der Wismarer Bucht. So das Einstellen eines zweiten Buchtrangers, der nur für das Salzhaff zuständig ist, und die Einrichtung eines Schutzgebietes vom Kuhberg nach Roggow, Hellbachmündung bis zu den Tessmannsdorfer Tannen.

Hintergrund: Seit 2005 existiert die freiwillige Vereinbarung zwischen Wassersportlern und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt MV (Stalu). Vonseiten der Europäischen Union gab es Bestrebungen, die Wismarer Bucht und das Salzhaff als Naturschutzgebiet auszuweisen. Das hieße große Einschränkungen für Wassersportler, weswegen sie sich zusammenschlossen und mit dem StALU verhandelten. Daraus entstanden die freiwilligen Regeln.

Bruno Blank und seine Frau gehören zwar dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) an, wollten sich mit der Interessengemeinschaft jedoch in eine etwas andere Richtung bewegen. „Ich bin jetzt 62 und habe nicht mehr viel Lebenszeit, deshalb will ich im Arten- und Naturschatz weitaus aktiver werden“, sagt er. Auch durch Demonstrationen vor der Schweriner Staatskanzlei.

Interessengemeinschaft zählte 21 Kiter in einer geschützten Zone

„In der Interessengemeinschaft kommen engagierte Leute zusammen“, so Blank. Die Rerikerin Swolke Wieck gehört dazu. „Ich bin seit fast 30 Jahren in der Stadtvertretung im Naturschutz, Umwelt und Tourismus aktiv“, sagt sie. „Dadurch konnte ich die Entwicklung Reriks gut mitverfolgen.“ Sie ist der Meinung, „dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Dazu gehört ebenso die Tierwelt, weil wir auch von ihr abhängig sind. Das eine bedingt das andere.“

Vor allem findet sie: „Wir können hier mittlerweile kaum noch von sanftem Tourismus sprechen.“ Auch jetzt im Januar konnte die Interessengemeinschaft an einem Wochenende 21 Kiter am Salzhaff in einer ausgewiesenen geschützten Zone zählen. „Die Wasservögel wurden aufgeschreckt und flogen weg. Sie finden keine Ruhe“, so Bruno Blank

Der Naturschutz wird laut der Interessengemeinschaft von vielen Wassersportlern ignoriert. Quelle: Sabine Hügelland

Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur

Laut freiwilliger Vereinbarung Wismarbucht bestehe Winterfahrverbot, um den hier überwinternden Vögeln Schutz zu geben. „Wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung rücksichtsvoller wäre. Die Tausenden Urlauber wollen hier nämlich eine ursprüngliche Natur vorfinden“, betont Swolke Wieck. „Ein Gleichgewicht muss herrschen, das ist jetzt allerdings nicht gegeben“, sagt sie.

„Die Rücksichtslosigkeit macht doch keinen Sinn. Viele von ihnen haben Kinder und denen werden sie eines Tages die Natur überlassen, die sie zerstörten“, so Swolke Wieck, die ebenfalls auch dem BUND angehört. „Es existieren ausgewiesene Plätze für die Kiter, doch sie ignorieren das.“ In einer Zeit, in der viele Menschen auf die Straße gehen und Klimaschutz einfordern, „wo Kinder uns vorwerfen, zu wenig getan zu haben, sollte so ein Verhalten doch der Vergangenheit angehören“, sagte Swolke Wieck.

Von Sabine Hügelland