THW Bad Doberan erhält neues Fahrzeug

Bad Doberan

Der Ortsverband Bad Doberan des Technischen Hilfswerks (THW) hat ein neues Fahrzeug erhalten. Darüber informierte am Montag der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. „Durch das Fahrzeugbeschaffungsprogramm konnte ein Mannschaftstransportwagen im Gesamtwert von 47 600 Euro angeschafft werden“, teilte Junge mit.

1000 neue Fahrzeuge vom Bund

Rund 1000 neue Fahrzeuge erhalten THW-Ortsverbände in diesem Jahr vom Bund. Die SPD-Fraktion hatte in der vergangenen Legislaturperiode das Programm auf den Weg gebracht, um den in die Jahre gekommenen Fahrzeugbestand des THW zu modernisieren.

Von OZ/dl