Dem Präsidenten des Sport und Turnvereins TSG Neubukow liegt eines sehr am Herzen. „Wir möchten unser Mitglied Gerd Haase ehren.“ 1975 kam Haase mit 29 Jahren der Liebe wegen aus Thüringen nach Neubukow. Klaus Brandt brachte ihn 1976 mit zum Fußball. Dem Verein und Fußball bleibt er bis heute treu.

„Seit etwas einem Jahr lässt seine Gesundheit leider die Arbeit als Platzwart nicht mehr zu, so dass er erstmal kürzer treten muss. Die Mitglieder danken ihm hiermit nochmals ausdrücklich für seine geleistete Arbeit über all die Jahre und wünschen ihm baldige Genesung“, sagt Andreas Both.

„Viele sehen die Helfer in der ,zweiten Reihe’ nicht“

„Was mir sofort einfällt, es gab keine Zeit, wo man ihn nicht anrufen konnte. Auch an Sonn-und Feiertagen war er abrufbereit, wenn der Schuh drückte“, sagt Both. „Von vielen werden diejenigen, die sozusagen in der zweiten Reihe stehen, nicht gesehen. Doch wer weiß wie viel Arbeit in seiner drin steckt, der kann das schätzen“, macht der Präsident klar. „Gerade über Platzwarte und Schiedsrichter wird gern gemeckert. Doch sie sind enorm wichtig und haben viel zu tun. Auch im Vorfeld und in der Nachbereitung von Spielen und Trainings.“ Solche Tätigkeiten seien nicht selbstverständlich und sollten geachtet werden, ist sein Wunsch.

Gerd Haase begann unter Trainer Salewski bei der 2. Herrenmannschaft und half auch vereinzelt in der 1. Mannschaft unter Trainer Fitzer Harms aus. „Als Highlights beschreibt er die Spiele gegen eine russische Auswahl von der Insel Wustrow in den 80ern“, weiß Both. „Nachdem er einmal als Schiedsrichter - damals noch ohne Pass - aushalf und seine Sache gut machte, wurde er zum Schiedsrichter ernannt.“

In der folgenden Zeit brachte Gerd Haase sich ehrenamtlich als Trainer ein und bis vor Kurzem als Platzwart – immer mit vollem Einsatz. „So war ‚Häschen‘, wie er von allen genannt wird, immer mittendrin“, sagt Both.

