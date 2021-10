Neubukow

Der Anfang ist gemacht. Jetzt gilt es, im Blick zu behalten, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Seit Kurzem bietet der Sportverein TSG Neubukow für Frauen und Mädchen einmal in der Woche ein Fußballtraining unter fachlicher Anleitung an.

Frauenfußball ist Chefsache bei der TSG Neubukow

An einem Mittwochabend hatten sich sechs junge Frauen auf dem Sportplatz eingefunden. Dass diese vom Verein keineswegs wie „Laufkundschaft“ behandelt, sondern auch ernst genommen werden, zeigt schon die Wahl des Übungsleiters. Denn das Training der Frauen ist bei der TSG Chefsache. David Scheunert, der seit vergangenem Jahr auch die erste Männermannschaft trainiert, leitet die Übungseinheiten der Frauen.

Auf die Frage, ob er das als Erholung von seinem Job als Coach bei den Männern braucht, lacht der 40-Jährige und kontert: „Das muss sich erst noch herausstellen, vielleicht ist es irgendwann umgekehrt.“ Scheunert hat Erfahrungen mit Fußball spielenden Frauen. In seiner Heimatstadt Erfurt, von der er vor eineinhalb Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern zog, war er Co-Trainer einer Frauenmannschaft, die in der Regionalliga spielte.

„Frauen sind hervorragende Spielerinnen. Sie sind nicht weniger ehrgeizig als ihre männlichen Kollegen, aber sie halten mehr aus, jammern nicht gleich, wenn sie mal etwas härter getroffen werden. In dem Punkt sind Männer oft viel wehleidiger“, weiß der Übungsleiter.

Noch aber muss er es bei den Trainingseinheiten bei einfachen Ballübungen bewenden lassen. Der Spaß steht erst einmal im Vordergrund. „Männer spielen Fußball, weil sie Punkte holen wollen, Frauen spielen es, weil sie Spaß haben“, sagt Scheunert. Dass es ihnen Freude bereitet, ist den jungen Fußballerinnen schon bei ersten Bewegungen mit dem Ball anzusehen. Mit Anna-Lena Rietentiet hat Scheunert auch eine erfahrene Fußballerin in der Truppe. Sie schnürte schon ihre Töppen bei den Frauen des Poeler SV, ist aber auch eine sehr gute Badminton-Spielerin. Dass sie jetzt mittwochs auf dem TSG-Platz mit dabei ist, hat vor allem einen Grund: „Weil’s Spaß macht!“

Interessierte Mädchen und Frauen ab 14 willkommen

Für Trainingsspiele ist das junge Team gegenwärtig noch zu klein. Auch steht noch gar nicht fest, wie sich das als Experiment gestartete „Perspektivteam Frauenfußball“ noch entwickeln wird. Das hängt vor allem davon ab, wie stark die Truppe tatsächlich wird. „Alle Interessentinnen sind ab einem Alter von 14 Jahren beim Training am Mittwochabend um 18.30 Uhr willkommen“, wirbt David Scheunert um Verstärkung. Und Andreas Both, 1. Vereinsvorsitzender der TSG Neubukow, stellt klar: „Es muss auch noch keines der Mädchen Beitrag zahlen oder schon Mitglied im Verein werden. Wir sind ja noch im Versuchsstadium, was den Frauenfußball angeht“. Gleichzeitig sichert der Vereinschef dem Projekt jede benötigte Unterstützung durch den Vorstand zu. „Wenn die Mädels so emsig weitermachen und im Winter dann auch in der Halle trainieren wollen, werden wir uns um Hallenzeiten für sie kümmern.“

Service für den Nachwuchs: Mit dem Vereinsbus zum Training

Sollten die Frauen eines Tages zu einem Turnier oder Freundschaftsspiel eingeladen werden, dann haben sie auch gute Chancen, mit dem neuen Kleinbus des Vereins auf Tour zu gehen. „Der VW-Bus ist eine unserer neuesten Errungenschaften. Er wurde uns vom VW-Autohaus Neubukow zur Verfügung gestellt. Am Wochenende können unsere Mannschaften damit zu Auswärtsspielen fahren. Und in der Woche wollen wir damit Kinder, die einen weiteren Weg zum Sportplatz haben, zum Training abholen“, erklärt Andreas Both.

Auch über den Sportbetrieb hinaus passiert zurzeit eine Menge rund um die TSG. So sind die Umbauten am Vereinstrakt in vollem Gange und auch an der Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem oberen Sportplatz wird gerade intensiv gearbeitet.

Auch das Vereinsleben kommt nach den zurückliegenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder in Gang. Kürzlich wählten die Mitglieder der TSG den Vereinsvorstand. Dabei wurden Andreas Both als 1. Vorsitzender und Jan-Alexander Wendt als 2. Vorsitzender im Amt bestätigt. Auch Sven Neubert, Maik Wulf, Jens Röder und Wolfgang Hagemann gehören dem Vorstand weiterhin an. Neu ins Gremium gewählt wurde Frank Bönsch.

Von Rolf Barkhorn