Bootshafen Kühlungsborn soll ausgebaut werden

„Es war ein gutes Jahr für den Bootshafen“, sagt Gerd Susemihl, Geschäftsführer der Touristik-Service Kühlungsborn GmbH (TSK), die den Hafen betreibt.

Nun beginnt die Planung für die neue Saison. Eines der größeren Projekte: „Ich lasse Anfang des Jahres eine Erhaltungsbaggerung durchführen.“ Immer wieder wird Sand in den Hafen gespült. „Der Sandeintrag verläuft von West nach Ost“, sagt Gerd Susemihl. Aus dieser Richtung kommend vor dem Hafen befinden sich eigentlich ein Sandfanggraben und eine Falle – die sind jedoch bereits voll. Deshalb werde immer mehr Sand über die Mole in den Hafen getragen. Wenn er nicht ab und zu entfernt werde, bestehe die Gefahr, dass im Hafen jemand auf Grund laufe. „Beispielsweise Traditionsschiffe könnten den Hafen dann nicht mehr anlaufen.“

Rund 50 Traditionsschiffe kommen im Jahr

Das sei nicht nur finanziell ein Nachteil, sondern auch nicht positiv für das Image des Ortes. „Etwa 50 Tradis haben wir hier im Jahr, das ist schon ein schönes Bild für Kühlungsborn“, sagt Gerd Susemihl. „Damit wir sichergehen, dass wir die Tiefen halten können, die nötig sind, habe ich den Hafen loten lassen.“ Erforderlich sind mindestens drei Meter.

Vor allem der Winter wird für die Instandhaltung genutzt. „Der Hafen ist jetzt 15 Jahre alt, da muss einiges überarbeitet werden.“ Als Beispiele nennt er die Erneuerung und Erweiterung der Stege.

Der Hafen in Zahlen An7 Tagenin der Woche ist der Bootshafen im Sommer für mindestens 12 Stundengeöffnet 6 feste Mitarbeiter – davon drei Hafenmeister – sind hier das ganze Jahr über beschäftigt. Hinzu kommen 2 Saisonkräfte 400 Liegeplätzegibt es. Etwa die Hälfte davon sind an Dauerlieger vergeben. Hinzu kommen gewerbliche Liegeplätze, beispielsweise für Fischer, sowie Plätze für Zoll und Fischereiaufsicht

Mehr Platz für größere Schiffe

Außerdem stelle sich die Frage, wie der Hafen weiterentwickelt werden könne. Die Anzahl größerer Schiffe, die Kühlungsborn anlaufen, steigt nach Angaben von Gerd Susemihl. „Dafür müssen wir die technischen Voraussetzungen schaffen.“ Unter anderem bräuchten solche Schiffe mehr Strom. Außerdem sei die Anzahl der Liegeplätze für Schiffe mit einer Länge von mehr als zwölf Metern begrenzt.

Deshalb müsse geklärt werden, was man optimieren könne. „Was ist möglich und welche Budget müssen wir dafür einplanen.“ Um eine „fachlich fundierte Antwort“ auf diese Fragen zu erhalten, hat sich Gerd Susemihl an das Ingenieurbüro Opfermann gewandt, das auch für die Seebrücke in Ost verantwortlich zeichnete.

Viele bleiben nur eine Nacht

Seit einem Jahr ist Gerd Susemihl nun Geschäftsführer der TSK. „Während dieser Zeit habe ich gemerkt, dass wir wirklich ein Wasserwanderrastplatz sind“, sagt er. „Tageslieger sind unser dominierendes Klientel.“ Diese kämen am späten Nachmittag an und reisten am Vormittag des Folgetages wieder ab. „Das sind Wassersportler, die wollen sich auch auf dem Wasser bewegen.“ Durch die relativ kurzen Aufenthalte sei auch kaum aufgefallen, dass der Bootshafen im Sommer teilweise zu 150 Prozent ausgelastet gewesen sei.

Seit Ende Oktober ist die Saison im Hafen beendet. Dann holen die meisten Besitzer ihre Boote aus dem Wasser. „Mitte November gehen wir in den Winterbetrieb“, sagt der Chef des Hafenbetreibers. Dann werde etwa der Strom abgestellt. Geöffnet sei er aber weiterhin.

Vor allem für Angler sei der Bootshafen in dieser Zeit sehr attraktiv. Mit der Slipanlage könnten die Petrijünger ihre Boote selbst ins Wasser lassen. „Manchmal stehen hier bis zu 40 Trailer.“ Auch der Segelverein trainiert nach wie vor. „Manchmal ist hier auch im Winter ganz schön Betrieb“, sagt Gerd Susemihl.

Faschingsklub feiert im Hafen

„Mit Veranstaltungen haben wir uns dieses Jahr bedeckt gehalten.“ Grund sei das geplante Jüngstensegelzentrum. Ursprünglich habe es geheißen, Baustart sei am 23. April. Dieser Termin habe sich immer wieder verschoben. „Und wenn auf dem Vorplatz eine größere Baustelle ist, kann ich keine Veranstaltungen machen.“ Weil das Projekt „Jüngstensegelzentrum“ momentan auf Eis liegt, werde das im kommenden Jahr anders sein.

Zum Beginn der Saison – vermutlich um Pfingsten herum – plane er ein Fest, „Arbeitstitel Hafenerwachen“. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. „Außerdem ist der Faschingsklub Kühlungsborn auf mich zugekommen“, sagt Gerd Susemihl. „Die wollen die Beachparty ihres Sommerspektakels rechts vom Bootshafen machen.“

