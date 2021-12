Bad Doberan

Ohne sie würden einige Menschen nicht ausreichend zu essen haben: Die Ehrenamtler des Vereins Tafel Bad Doberan kümmern sich darum, dass Lebensmittel eingesammelt, sortiert und verteilt werden. 30 Männer und Frauen engagieren sich im Verein, der auf Spenden angewiesen ist.

Doris Keilhack leitet seit Oktober 2019 die Ausgabe in Bad Doberan und ist fast die ganze Woche im Einsatz. Denn nicht nur am Mittwoch und Freitag, wenn die Ausgaben stattfinden, koordiniert sie, sondern auch an den anderen Tagen ist die 68-Jährige unterwegs. So fahre sie regelmäßig nach Rostock zu Transgourmet, um Lebensmittel abzuholen. „Ich bin von Dienstag bis Freitag für die Tafel unterwegs.“ Sie habe die Zusammenarbeit mit Granini aufgebaut, „von denen wir Säfte gesponsert bekommen.“ Die würden für 50 Cent an die Kunden verkauft, „damit wir als Tafel zusätzliche Einnahmen haben“.

OZ-Leser spenden für Tafel Bad Doberan

Der Verein nimmt zwar pro Tüte fünf Euro von den Tafel-Kunden ein, das Geld reicht jedoch bei Weitem nicht, um Benzin, Material, Müllsäcke und Co. zu finanzieren. Der Verein ist daher auf Spenden angewiesen. Diese werden auch benötigt, um ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Das jetzige Kühlfahrzeug ist reparaturanfällig, 12 000 Euro mussten in diesem Jahr an Werkstattkosten gezahlt werden. Deshalb sammelt die OSTSEE-ZEITUNG mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr Spenden für ein neues Kühlfahrzeug. 3829 Euro sind nach einer Woche Spendenaktion schon auf dem Konto eingegangen.

„Ich wurde damals gefragt, ob ich Lust hätte, mitzumachen. Dann habe ich mir das angeguckt und es hat mir gut gefallen“, sagt Doris Keilhack über ihre Anfänge bei der Tafel Bad Doberan. Sie ist für den Personaleinsatz zuständig, hält die Verbindung zu den Lebensmittelanbietern. Durch Doris Keilhack haben die Tafel-Kunden während der Coronapandemie sogar ein Mittagessen bekommen. „Ich bin einfach zur Klosterküche hingegangen und habe gefragt“, erzählt sie. Während die Gaststätten geschlossen bleiben mussten, wurde dienstags draußen vor der Klosterküche in Bad Doberan ein Mittagessen zum Mitnehmen an die Tafel-Kunden verteilt. „Das ging so reibungslos, das war toll. Wir sind mit 40 Essen gestartet, am Ende waren wir bei 117 Essen am Tag“, erinnert sich die Ehrenamtlerin. „Die Klosterküche hat die Essen gespendet. Da war so ein Herzblut drin, das hat viel Spaß gemacht.“

15 Männer und Frauen bei Ausgabe in Bad Doberan aktiv

Vor der Arbeit bei der Tafel war sie private Altenpflegerin, dann lange krank. „Ich bin depressiv geworden und die Ärztin hat mir gesagt, ich muss unter Leute.“ Als alte Bad Doberanerin kenne sie viele Tafel-Kunden und habe sich schnell ins Ehrenamt eingefunden.

In Bad Doberan sind insgesamt 15 Männer und Frauen ehrenamtlich aktiv. „Die Ehrenamtler stecken sehr viel Herzblut und Engagement in ihre Arbeit“, sagt Kathrin Polz, Vorstandsvorsitzende der Tafel Bad Doberan.

Sortierte Lebensmittel in der Kantine der Buchenbergschule in Bad Doberan. Sie werden an die Tafel-Kunden verteilt. Quelle: Anja Levien

Manuela Ruwoldt leitet jeden Montag die Ausgabe in Kröpelin. Ihr Mann ist Fahrer bei der Tafel. Durch ihn sei sie zum Ehrenamt gekommen. „Es macht Spaß“, sagt sie und es motiviere, die Zufriedenheit der Kunden zu sehen „und wenn man hört, wie glücklich und dankbar sie sind“. Die 50-Jährige aus Brodhagen bekommt EU-Rente. „Für mich ist das Ehrenamt auch gut, um rauszukommen.“ Seit Februar 2017 ist sie bei der Tafel und in Kröpelin eine von 13 Ehrenamtlern.

2016 hat Ursula Reiter bei der Tafel in Bad Doberan angefangen. „Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen“, sagt die heute 81-Jährige. Zu Beginn habe sie beim Ausladen geholfen, aber das wurde körperlich zu viel. Dann habe sie die Kasse übernommen, als Corona kam, zog sie sich zurück. Jetzt prüfe sie die Kasse und pflege das Kassenbuch. „Ich kannte damals alle Kunden. Das fehlt mir jetzt ein bisschen“, sagt sie.

Der Verein Tafel Bad Doberan unterstützt 130 Haushalte mit Lebensmitteln. Dahinter stehen Alleinerziehende, Familien, Rentner. Die Ausgabe der Tafel können Menschen nutzen, die Hartz IV beziehen, eine geringe Rente haben, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

