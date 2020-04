Tafel Bad Doberan bietet wieder Lebensmittelausgaben an

Kröpelin/Bad Doberan

Vor fünfeinhalb Wochen musste der Verein Tafel Bad Doberan die Lebensmittelausgaben in der Münsterstadt sowie in Kröpelin aufgrund der Corona-Krise vorläufig einstellen. Jetzt wollen die ehrenamtlichen Helfer wieder starten. „Am 4. Mai beginnen wir mit der Ausgabe in Kröpelin“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan. „Mit Hilfe von Bürgermeister Thomas Gutteck haben wir dafür eine tolle neue Bleibe gefunden.“

Ab dem 4. Mai sind die Mitarbeiter der Tafel immer montags von 18 bis 19 Uhr im Hortgebäude der Grundschule am Mühlenberg (Schulstraße 1) zu finden. Ansprechpartnerin ist hier Manuela Ruwoldt. Ab 6. Mai geht es auch in Bad Doberan wieder los. Hier findet die Lebensmittelausgabe wie gewohnt immer mittwochs und freitags von 18 bis 19 Uhr in der Mensa der Buchenbergschule ( Ehm-Welk-Straße 24) statt. Ansprechpartnerin: Doris Keilhack.

Hygienevorschriften sorgen für geänderten Ablauf der Ausgabe

Mit Blick auf Hygiene-Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen werde die Ausgabe jetzt etwas anders ablaufen als bisher, erklärt Kathrin Polz: „Wir bereiten und packen die Kisten schon vor, damit die Leute nicht mehr im Raum herumgehen müssen – dann können sie sich nehmen, was sie brauchen und auch sagen, was ihnen noch fehlt.“

Ein Grund, warum der Verein seine Tätigkeit am 16. März vorübergehend einstellten musste: „Viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter sind über 60 Jahre alt“, erklärt Kathrin Polz. „Einige gehörten auch aus gesundheitlicher Sicht zur Risikogruppe.“ Diese Helfer würden auch weiterhin geschützt und blieben zu Hause, macht die Awo-Chefin deutlich: „Wir stemmen das jetzt mit weniger Manpower – in den vergangenen Tagen haben wir die Szenarien durchgespielt, das müsste klappen.“

Darüber hinaus gab es seit einigen Wochen keine Möglichkeit mehr, das Auto und auch die Kisten zu waschen, in denen die Lebensmittel transportiert werden. Eigentlich hatte die Freiwillige Feuerwehr in Bad Doberan dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt – bis viele Gebäude für die Öffentlichkeit und damit auch für die Tafel geschlossen wurden.

„Auch hier ist jetzt Kröpelins Bürgermeister toll vorangegangen“, freut sich Kathrin Polz. „Bis auf Weiteres können wir den Bauhof der Stadt zum Waschen nutzen – eine wirklich nette Geste.“

Von Lennart Plottke