Die Nachfrage bei der Tafel in Bad Doberan ist in der letzten Zeit stark gestiegen – und nicht nur wegen der ukrainischen Flüchtlinge. Doch es gibt nicht mehr Spenden an Lebensmitteln, so dass nicht allen Bedürftigen geholfen werden kann. Auch um den dringend benötigten Kühltransporter von der OZ-Spendenaktion wird weiter gebangt.