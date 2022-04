Bad Doberan

„Jetzt ist viel Fingerspitzengefühl erforderlich“, sagt Katrin Polz, Vereinsvorsitzende der Bad Doberaner Tafel. Denn die Nachfrage nach Essen ist im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten gestiegen und nicht jeder könne bedient werden. Diese Nachricht zu vermitteln ist nicht immer leicht. „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt sie.

So würden sich die Ehrenamtlichen der Tafel bemühen, so viele Lebensmittel wie möglich zu bekommen und das nicht nur von den Supermärkten. „Wir haben auch neue Quellen akquirieren können, nutzen private Beziehungen und arbeiten mit anderen Tafeln zusammen“, erzählt die Vereinsvorsitzende. So sei die Wismarer Tafel beispielsweise ein wichtiger Partner. „Wenn die dort noch Lebensmittel übrig haben, dann profitieren wir davon und können uns das abholen.“ Dafür seien die Ehrenamtlichen auch mal mit ihren privaten Autos unterwegs.

Einkauf und Sprit immer teurer

Dass der Bedarf in den letzten Monaten gestiegen ist, merkt Polz. Das liege daran, dass das Leben in Deutschland generell teurer geworden ist. „Für einen Einkauf zahlt man jetzt um die 60 bis 70 Euro. Da sind die Menschen dankbar für alles, was sie hier bekommen können“, sagt sie. Auch die Spritpreise würden sich im Geldbeutel bemerkbar machen.

Bei den Kundinnen und Kunden der Tafel handelt es sich jetzt nicht vorwiegend um ukrainische Geflüchtete, sondern vor allem um Rentner, die sich dort Unterstützung suchen. „Vor allem bei den alleinstehenden Rentnern ist die Nachfrage sehr gestiegen“, so Polz. Hinzu kommen dann die Ukrainerinnen und Ukrainer. „Wir versuchen noch, allen gerecht zu werden, aber jeden Einzelnen können wir nicht mehr bedienen.“

Wartelisten für alle, die leer ausgehen

Wer an einem Ausgabetag nichts abbekommt, wird auf die Warteliste gesetzt. Dafür werden die Telefonnummern notiert und je nach Situation könne der oder diejenige dann informiert werden, ob sie sich heute noch etwas abholen können oder auch, wenn es an diesem Tag nicht mehr genügend für sie gibt.

Denn trotz erhöhter Nachfrage gebe es nicht mehr Essen. „Die Märkte geben nicht mehr so viel ab“, sagt die Vereinsvorsitzende. Viele Produkte werden heutzutage noch einen Tag später zu einem reduzierten Preis verkauft, wenn sich das Mindesthaltbarkeitsdatum dem Ende neigt. Dadurch komme auch bei den Tafeln weniger an. Das Bemühen um Lebensmittel sei aber weiterhin von beiden Seiten da.

Übersetzer für ukrainische Flüchtlinge

Gebraucht und vergeben werden am häufigsten Backwaren, Obst und Gemüse sowie Milchprodukte. Dankbar ist die Tafel in Bad Doberan vor allem über die Dauerspender, die zum Beispiel Eier und Milch abgeben. Ein Punkt, wofür es weitere Spender bedarf sind die gestiegenen Spritkosten. Dieser werde schließlich für den Transport benötigt und gehe ins Geld.

Um den ukrainischen Flüchtlingen mit Essen und Informationen zur Seite zu stehen, haben sich Ehrenamtliche und auch Kundinnen und Kunden der Tafel, die einen ukrainischen Hintergrund haben, bereits im Vorfeld zusammengeschlossen, um bei der Übersetzung zu unterstützen.

Neues Kühlauto wird zum Problem

Bei der vergangenen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ hat die Lokalredaktion Bad Doberan Spenden für ein neues Fahrzeug der Tafel gesammelt. Das Alte sei häufig kaputt und es werde dringend ein Neues benötigt. Insgesamt waren dafür 24 580 Euro auf dem Spendenkonto bei der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) eingegangen. Die Ospa habe Polz zufolge ebenfalls eine große Summe dazugegeben, so dass der finanzielle Aspekt nun nicht mehr die größte Sorge sei.

Wie sieht es jetzt ein Vierteljahr später aus, gibt es schon einen neuen Kühltransporter? „Wir sind leider noch dabei, ein passendes Auto zu finden, es ist keine leichte Aufgabe“, sagt Katrin Polz. Denn das Fahrzeug müsse bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So braucht es unter anderem eine gewisse Größe und eine Kühlung. Aufgrund der Corona-Pandemie würden die Autos aber nicht parat stehen und der Kauf eines neuen Transporters erweise sich als schwieriger als gedacht.

„Wir hätten gern schon das Auto gewechselt, aber jetzt ist unsere Befürchtung, dass es keine Fahrzeuge auf dem Markt gibt“, so die Vereinsvorsitzende. An dem alten Fahrzeug dürfe jetzt nichts mehr kaputt gehen. Denn das Geld für die Reparatur soll für das neue Auto genutzt werden. „Jeder Tag, an dem das Auto wieder heil auf dem Hof steht, ist ein guter Tag.“ Polz bleibe optimistisch, dass bald ein Auto gefunden wird.

Von Gina Henning