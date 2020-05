Tafel in Kröpelin: Kunden zeigen sich erleichtert über Wiedereröffnung

Bad Doberan

Schon eine halbe Stunde vor 18 Uhr warten einige Personen vor der Grundschule in Kröpelin. Es ist windig und kalt an diesem 11. Mai. In etwa dreißig Minuten dürfen sie ins Gebäude, um ihre mitgebrachten Beutel und Tüten mit Lebensmitteln zu füllen. Ein großer Beutel kostet vier Euro, ein kleiner zwei. Toastbrot, Margarine, Gewürze und Bananen gibt es umsonst dazu. Ein gewöhnlicher Montagabend bei der Tafel.

Unter den Wartenden vor der Schule ist auch Heike Finck aus Neubukow, 55 Jahre, kurze Haare und Brille, blaue Jeansjacke, dunkle Jogginghose, weiße Turnschuhe. Wenn sie spricht, wirkt sie fast unbekümmert. Für sie sei es ganz normal, am Montagabend hier zu stehen und auf ihre Lebensmittel zu warten, sagt sie. Auf die Frage, wer mit einem Journalisten über die Tafel reden würde, meldet sie sich als erste. „Ich will ihnen mal sagen, die Tafel ist so wichtig für uns.“

Keine Tafel für zwei Monate

Umso schwieriger seien die vergangenen zwei Monate gewesen, erzählt Finck. Mitte März musste auch die Tafel Bad Doberan ihren Betrieb einstellen. Für Finck bedeutete das, im Supermarkt einkaufen gehen zu müssen. Eine große Herausforderung, denn mehr als 30 Euro pro Woche habe die Arbeitssuchende nicht für Lebensmittel zur Verfügung, meint sie. „Das war schlimm für mich. Die Lebensmittel sind dort einfach zu teuer.“

Erst seit dem 4. Mai verkaufen die Ehrenamtler der Tafel Bad Doberan wieder Essen für kleines Geld. Eier, Kartoffeln, Käse, Kaffee, Milch, Süßigkeiten, Cornflakes, Brot und Brötchen – alles Produkte, die die lokalen Supermärkte nicht mehr zum Verkauf anbieten.

Lebensmittel von Supermärkten aussortiert

Um die Ausschussware abzuholen, macht sich jeden Montagmorgen ein Transporter der Tafel auf den Weg. Und dann wird aussortiert. Manuela Ruwoldt ist Ehrenamtskoordinatorin der Tafel Bad Doberan. Sie erklärt das System: „Zuerst müssen wir schlechtes Obst und Gemüse vom guten Trennen. Die meisten Produkte sind nur nahe am Verfallsdatum und noch absolut genießbar. Aber faules Essen schmeißen wir weg.“

Ehrenamtskoordinatorin Manuela Ruwoldt und Gero Pahl von der Geschäftsleitung der Tafel Bad Doberan. Quelle: Flemming Goldbecher

Dann werden Kisten gepackt. Mehrere Stunden sind die insgesamt elf Ehrenamtler damit beschäftigt. „Wir bereiten für jeden Kunden eine Kiste vor, in der nach Möglichkeit die gleichen oder zumindest ähnliche Produkte sind“, erklärt Ruwoldt. Weit über 30 Kunden erwarte sie.

Klosterküche kochte für Bedürftige

Auch sie sei froh, in Kröpelin wieder Lebensmittel verteilen zu können. In den vergangenen Wochen gab es ein entsprechendes Angebot für Bedürftige lediglich in Bad Doberan. Das Restaurant Klosterküche kochte jeden Dienstagmittag kostenlos. Die Ehrenamtler der Tafel halfen, das Essen auszuteilen. Doch nur wenige Bedürftige kamen, sagt Ruwoldt. „Ich finde es sehr schade, dass aus Kröpelin und Umgebung niemand dort war, denn das Angebot richtete sich an alle, die es nötig hatten.“

Vielen war die Strecke zwischen den Ortschaften zu weit, um an der Speisung teilzunehmen. So wie Christa Albrecht, die zusammen mit Heike Finck von Neubukow nach Kröpelin gefahren ist. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren, sind mittlerweile befreundet, sagt Albrecht. Zur Tafel am Montag kämen sie per Fahrgemeinschaft. „Jeder legt etwas dazu, dann können wir uns die Strecke leisten.“

Kein Geld für eine Fahrgemeinschaft

Der Weg nach Bad Doberan sei hingegen schlicht zu weit gewesen. „Ich kriege 180 Euro Wittwenrente pro Monat“, sagt Albrecht. „Da kann ich ein paar Euro mehr für Benzin nicht aufbringen.“

Christa Albrecht (l.) und Heike Finck vor dem Eingang der Grundschule in Kröpelin. Quelle: Flemming Goldbecher

Es ist 18 Uhr. Auf zwei Tischen stehen die ersten vier Kisten fertig gepackt bereit. Die Kunden können kommen. Albrecht und Finck sind die ersten. Mit Mundschutz im Gesicht durchstöbern sie die Lebensmittel. „Butter, Brot, Wurst, Eier – das ist erstmal das Wichtigste“, sagt Finck.

Nach zehn Minuten haben beide ihre Tüten bis oben hin vollgepackt. Die Nächsten können kommen. In einer Woche werden beide wieder hier sein. „Die Tafel ist so wichtig für uns“, wiederholt Finck ihre anfängliche Aussage. „Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns helfen.“

Von Flemming Goldbecher