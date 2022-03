Tag der Kriminalitätsopfer: Weißer Ring wirbt für Zivilcourage

Bad Doberan

Beleidigungen, Drohungen, tätliche Angriffe: Täglich werden Menschen Opfer von physischer oder psychischer Gewalt. Noch schlimmer wird die Lage für die Betroffenen, wenn sie in diesen Momenten auf sich allein gestellt bleiben. Dann ist Zivilcourage gefragt. Der Weiße Ring, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, möchte jeden zu entschlossenem Eingreifen ermutigen. „Jeder Einzelne ist gefordert, sich einzumischen, wenn er Zeuge von Unrecht wird“, sagt Matthias Höhne, Koordinator des Weißen Ringes für den Landkreis und die Stadt Rostock, anlässlich des „Tags der Kriminalitätsopfer“ am 22. März.

„Gemeinsam müssen wir uns der Verrohung der Gesellschaft entgegenstellen, egal ob es um Übergriffe in der Nachbarschaft geht, auf offener Straße oder im Internet.“ Wer selbstlos und couragiert Betroffenen zur Seite stehe, betreibe aktiven Opferschutz, so Höhne weiter. Er beschützt und unterstützt Menschen – und setzt damit ein deutliches Zeichen gegen eine Kultur des Wegschauens.

Polizei mit eigener Aktion-tu-was

Auch die Polizeiinspektion Güstrow macht regelmäßig auf das Thema aufmerksam. „Zivilcourage war, ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit. Dafür setzt sich die Polizei seit vielen Jahren ein“, sagt Nico Findeklee, nennt als Beispiel die Initiative „Aktion-tu-was“. Zivilcourage sei in allen Lebensbereichen erforderlich und beschränke sich nicht nur auf Gewalttaten im öffentlichen Raum.

In den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt Zivilcourage häufig nur bei besonders spektakulären Fällen. So stoppten beispielsweise im Landkreis Rostock beherzte Bürger eine Frau, die mit einem Küchenmesser auf eine andere Passantin losging und sie schwer verletzte, berichtet Höhne.

Er erklärt: In bedrohlichen Situationen ist vor allem das umsichtige Beobachten und Handeln aus der Distanz wichtig, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Im Zweifelsfall sei die Polizei per Notruf 110 hinzuzuziehen. „Wichtig ist es: zu handeln, bevor sich die Lage möglicherweise zuspitzt! Zeugen sollten sich, wenn möglich, Hilfe hinzuholen und andere auf die Situation aufmerksam machen. Was besonders wichtig ist: Dem Opfer muss geholfen werden.“

Der Weiße Ring im Landkreises ist telefonisch unter 0151/55164629 erreichbar.

Von Sabine Hügelland / OZ