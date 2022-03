Bad Doberan

Blau, braun, grün, bemalt, verschnörkelt oder einfach gehalten: Zum 17. „Tag der offenen Töpferei“ gibt es für Besucher am Wochenende viel zu entdecken. Am 12. und 13. März haben über 90 Keramikwerkstätten von 10 bis 18 Uhr in Mecklenburg-Vorpommern geöffnet, darunter auch welche in der Region Bad Doberan. Neben Werkstattbesuch und Verkaufsausstellungen gibt es oft auch die Möglichkeit, selbst Töpferversuche zu starten.

In der Region Bad Doberan machen mit: Susanne Unger in der Ateliergemeinschaft Feinart im Alexandrinenhof in Bad Doberan, „Hubelzauber“ in Kröpelin, Zander-Fayencen GbR Schauatelier für bemalte Keramik in Hinter Bollhagen, „Goldstaubmomente“ Mission in Ton Dörte Treite in Parkentin, Keramikwerkstatt Angelika & Jürgen Reich in Bartenshagen, die Töpferei Jung sowie das Porzellanstudio Glashagen Lisa Kaufmann in Glashagen Ausbau.

Susanne Unger fertigt vor allem in Serie

In Bad Doberan lädt Susanne Unger in die Feinart, In den Hörn 2 im Alexandrinenhof, zum keramischen Frühlingserwachen ein. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher selbst kreativ werden. Außerdem eröffnet die Ateliergemeinschaft ihre diesjährige Osterausstellung unter dem Thema „Flower Power“. Zu sehen sind Exponate aus Ton, Seide, Papier und Metall. Tel.: 0151 / 59 90 55 20.

2005 machte sich die Doberanerin Susanne Unger selbstständig. Drei Jahre später zog sie in ihre Werkstatt in die Goethestraße 14. „Von Anfang an legte ich mein Augenmerk auf Gebrauchskeramik“, sagt sie. „Das liegt sicher auch an meiner Ausbildung bei Mirka Schmorell in Börgerende, die ebenfalls Gebrauchskeramik herstellte.“

Grundsortiment in Blau und Permuttweiß

Hinzu kommen einige wenige Dekorations- und Gartenobjekte. „Wenn Kunden danach fragen. Oder wenn ein Kunde eine Idee hat, die ich dann weiterentwickle“, so die 44-Jährige. „Ich lege bei meiner Arbeit den Fokus auf das Herstellen von Serien, ohne dass dabei die Individualität verlorengeht.“ Denn Serien herzustellen ist Susanne Ungers Ding. „Ich führe ein Grundsortiment in Blau und Perlmuttweiß, was immer da ist und auch nachproduziert wird“, erklärt sie. „Viele Kunden ergänzen die bei mir erworbenen Keramiken, um das Set zu vervollständigen.“

Die Strandläufertasse sowie die Schale mit Fischen erwerben gern auch Urlauber. Quelle: Sabine Hügelland

Besonders beliebt bei Urlaubern sind die Strandläufertassen. Dort sind kleine Fußabdrücke zu sehen, die rund um die sonst blaue Tasse laufen. Auch gern genommen werden Schüsseln mit Fischen drauf. Nur zweimal in diesem Jahr wird sie ihre Waren auf Märkten anbieten. „Am 22. bis 24. April und am 3. Advent in Wismar.“

Die „Feinart“-Mitglieder unterstützen sich

„Die ‚Feinart‘ ist ein toller Standort für uns alle“, sagt sie. „Dort haben wir auch Zeit für ausgiebige Gespräche. Das schätzen wir und unsere Kunden. Wir haben viele Kunden, die uns auch in der vergangenen schwierigen Zeit die Treue hielten. Dafür sind wir dankbar.“

Die Ateliergemeinschaft besteht aus vier Kunstschaffenden und seit annähernd zehn Jahren. „Wir unterstützen uns. Gerade auch mit Motivation“, sagt Susanne Unger. Auch Julia Miksch gehört dazu. Sie verkauft Schönes aus Seide. „Die letzten beiden Jahre waren wirklich schwierig für mich“, sagt sie. „Doch wir hatten auch Glück. Im Sommer konnten wir verkaufen. Dennoch reichte es nicht ganz aus.“ Die Gemeinschaft baute auf, wenn einer mal so ganz tief unten war mit seiner Seele. „Julia hält hier alles zusammen“, sagt Susanne Unger. „Sie ist bodenständig.“

Julia Miksch gehört der Doberaner Ateliergemeinschaft „Feinart“ an. Sie bemalte zum „Tag der offenen Töpferei“ für die neue Ausstellung „Flower-Power“ Seide mit Blumenmotiven. Quelle: Sabine Hügelland

„Unser Bürgermeister Herr Arenz versucht ja immer für die Gewerbetreibenden etwas zu machen. Ihnen zu helfen, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten die Möglichkeit haben sich zu präsentieren. So haben wir auch an den Glühweinabenden teilgenommen und werden zum Frühlingserwachen dabei sein“, sagt Julia Miksch.

Kröpelin „Hubelzauber“

Wer zum Töpfertag nach Kröpelin zu Petra Schützes „Hubelzauber“, Am Silberberg 4, fährt, hat die Möglichkeit, am Glasieren kleiner Objekte teilzunehmen. Bewirtung mit kleinen Köstlichkeiten lockt ebenfalls. Tel.: 1520 / 48 28 316

Fayencerie in Hinter Bollhagen

In Hinter Bollhagen, Am Wasserwerk 3a, zeigt die Zander-Fayencen GbR als Schauatelier für bemalte Keramik in der weiten Region Einzigartiges. Tel.: 038 293 / 42 323

Töpferei und Porzellanwerkstatt in Glashagen Ausbau

In Glashagen Ausbau sind zwei sehr unterschiedliche Werkstätten geöffnet. Zum einen die der Töpferei Jung in Ausbau 7. Dort können Gäste an Führungen und Kindertöpfern teilnehmen. Geöffnet ist auch der Skulpturenpark mit um die 70 Ausstellern. Im Café gibt es Musik mit Kolja Cimbalon und Klavier. Tel.: 038 203 / 622 53

Unweit davon hat Lisa Kaufmann ihr Porzellanstudio in Ausbau 4. Sie gibt Einblicke in die Arbeit in ihrem Studio. Bietet Tee und Kuchen an sowie eine Gartenausstellung der Glashütte. Tel.: 038 203 / 65 814

Bartenshagen Töpferei Reich

In Bartenhagen, Am Stegebach 11, befindet sich die Keramikwerkstatt von Angelika und Jürgen Reich. Jürgen Reich hat sich neben den Keramiken unter anderen als Fotograf von Kranichen einen Namen gemacht. Besichtigungen des Salzbrandofen sowie des denkmalgeschützten Anwesens mit Bauerngarten sind dort möglich. Tel.: 038 203 / 13 953

Bei Dörte Treite in Parkentin

„Goldstaubmomente“, Mission in Ton, nennt Dörte Treite ihre Werkstatt in Parkentin, Koppelweg 2. Ihre besonderen Aktionen: Verkauf und Ateliereinblicke mit der Möglichkeit für einen Selbstversuch, Kaffee, Glühwein und Kuchen werden angeboten. Tel.: 0152 / 094 87 858

Weiter Informationen: www.tag-der-offenen-toepferei.de

Von Sabine Hügelland