Bad Doberan

Die Vielfalt an Gartenkultur ist sehr groß. Das reicht von geordnet und übersichtlich bis zur Natur, so, wie sie erschaffen wurde. Auch Steine können eine wunderbare Ergänzung zu Anpflanzungen ergeben. Jeder Garten besitzt eine individuelle Handschrift und gibt die Leidenschaften der Besitzer wieder. Offene Gärten in MV: www.offene-gaerten-in-mv.de

Nordwestmecklenburg

Nordwestmecklenburg: dichterGarten – Vera Doneck, Sandweg 1 (neben der Dambecker Mühle), 19069 Alt Meteln. Palmen- und Exotengarten – Doreen und Stephan Manthei, Dorfstraße 21a, 19071 Herren Steinfeld. Töpferei Teiner – Birgit Teiner, Lindenallee 18 b, 19071 Cramonshagen. Gemüsegarten Graap – Josefine Graap, Dorfstraße 17, 19217 Pogez. Maren und Herbert Riege, Kranichwiesen 2, 19217 Königsfeld – Woitendorf. Rosenhof Pogez – Ingelore Borchert, Dorfstraße 5, 19217 Pogez. Marlis Schmidt – Marlis Schmidt, Wiechmannsdorfer Weg 2, 23946 Boltenhagen. Bauerngarten Hof Hoher Schönberg – Jörg Altmann, Kalkhorster Straße 37, 23948 Hohen Schönberg. Staudengärtnerei „Klützer Blumenkate“ – Julia Schmoldt, Im Thurow 10, 23948 Klütz. Garten und Kunst Madsow – Frank Döhler, Ortsteil Madsow 1, 23974 Neuburg. Sonnenhof Dalliendorf – Hanna Dittrich, Ziegelei 4, 23996 Bobitz OT Dalliendorf-Ziegelei (Alte Ziegelei).

Landkreis Rostock

Landkreis Rostock: Dendrologischer Garten – Marianne und Gerd Stieler, Lindenstr. 44, 17166 Dahmen OT Großen Luckow. Park und Garten am Gutshaus Appelhagen – Dr. Regina und Eberhard Bruss, Appelhagen 5, 17166 Dalkendorf. Wassergarten am Sündenborn und der Garten im Wind – Familie Gering, Am Sündenborn 1, 17179 Walkendorf. Gutshaus Wesselstorf – Andreas Knoll, Dorfstr. 21, 18195 Wesselstorf. Heilpflanzengarten Göldenitz – Kristiane und Jörg Schmidtke, Am See 5, 18196 Göldenitz. Gutshaus und Orangerie, Landschaftsgarten mit Rosengarten – Edda Schütte, An der Sieme 13, 18236 Kröpelin/ OT Groß Siemen. Wildpflanzenhof Giesing, Dorfstraße 34, 18276 Gutow / OT Ganschow. Künstlergarten Kritzmow – Julia Miksch, Stover Weg 6, 18198 Kritzmow.

Bad Doberan und Umgebung

Altenteilergarten Bartenshagen – Angelika und Jürgen Reich, Am Stegebach 11, 18209 Bartenshagen OT Parkentin. Familie Burmeister – Familie Burmeister, Dorfstraße 6 B, 18209 Steffenshagen. Wohl(n)fühloase – Daniela und Jürgen Siegl, Alte Gärtnerei 11, 18209 Bad Doberan. Familie Lau – Bärbel und Rüdiger Lau, Fulgengrund 6, 18211 Retschow. Pfarrgarten Rethwisch – Ev. Luth. Kirchengemeinde Rethwisch, Doberaner Straße 2, 18211 Rethwisch. Familie Uhliar –Reinhard und Heidrun Uhliar, Gartenstraße 16, 18233 Alt Bukow OT Bantow. Dreiseithof Schmadebeck – Gemüsestaudengarten und Streuobstwiese, Satower Straße 2, 18236 Kröpelin OT Schmadebeck. Hubelzauber – Petra Schütze und Dirk Milde, Am Silberberg 4, 18236 Kröpelin.

Landidylle Moltenow – Regine Häderle und Martina Moll, Moltenow 15, 18246 Moltenow. Monika und Wilfried Behnke, Ringstraße 9, 18249 Warnow OT Rosenow. Familie Dimanski – Burkhard und Margaretha Dimanski, Dorfstr. 15, 18276 Zehna OT Klein Breesen. Garten der Steine – Petra Tschiesche & Wolfgang Lange, Mierendorf 19, 18276 Plaaz OT Neu Mierendorf.

Von Sabine Hügelland