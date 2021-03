Tag der offenen Töpferei: Werkstätten öffnen am Wochenende

Bad Doberan

Es ist endlich mal wieder etwas los am Wochenende: Am 13. und 14. März findet der 16. bundesweite „Tag der offenen Töpferei“ statt. Von 10 bis 18 Uhr laden 87 Töpfer in Mecklenburg-Vorpommern in ihre Werkstätten ein. Das allerdings unter den strengen Corona-Regeln mit Mundschutz und Einhaltung der Abstandspflicht von 1,50 Metern. Nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich in einem Geschäft aufhalten.

Veranstalterin erleichtert

„Ich bin so froh, dass es stattfinden kann“, sagt die Organisatorin Christiane Gregorowius aus Dambeck. „Denn es ist keine Veranstaltung. Hier haben die Werkstätten von Handwerksbetrieben, zu denen Töpfereien, zählen, geöffnet. Sie dürfen ja sowieso offen sein“, sagt sie. „Neun Teilnehmer sagten jedoch aus verschiedenen Gründen ab.“

Darunter auch Susanne Unger aus Bad Doberan: „Wir sind eine Ateliergemeinschaft, eine Verkaufsfläche mit Galeriecharakter. Das geht also nicht“, sagt sie. „Außerdem tragen wir Verantwortung anderen gegenüber. Unter den derzeitigen Bedingungen kann ich nicht öffnen.“

Töpfer haben kaum Einnahmen

„Es geht so vielen Töpfern finanziell schlecht. Ich konnte ihnen nicht absagen. Jeder sollte dann für sich entscheiden, ob er die Corona-Verordnungen auch einhalten kann“, sagt Christiane Gregorowius. Diejenigen, die absagten, sind auf der Internetseite zum „Tag der offenen Töpferei“ blasser dargestellt und gleich zu erkennen. Außerdem steht dort: Kann leider nicht teilnehmen! „Allen habe ich Mails geschickt und gefragt, ob sie weiterhin mitmachen möchten.“

In Bartenshagen bei Parkentin können die Gäste durch ein altes Anwesen schlendern auf dem Jürgen und Angelika Reich auch ihre Keramiken herstellen. Quelle: Sabine Hügelland

Töpfer Jürgen Reich sieht es positiv

Angelika und Jürgen Reich aus Bartenshagen sind „richtig glücklich darüber. Ich bewundere den Mut der Organisatorin, mitten in der Corona-Zeit so etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Jürgen Reich. „So etwas zu organisieren, war mit einem hohen Risiko verbunden. Wir sind froh über die Lockerungen, die jetzt stattfinden.“ Es gebe schließlich schon sehr lange keine Märkte, auf denen Keramiker ihre Arbeit verkaufen könnten. „Und bei uns herrscht doch kein Gedränge wie auf Großmärkten, weswegen wir die Corona-Regeln gut einhalten können. Dies sollte für keinen Kollegen ein Problem sein“, sagt Reich. „Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter.“

Viel los um Bad Doberan

In Glashagen können die Werkstatt und der Skulpturenpark besichtigt werden. „Normalerweise ist dieses Wochenende der Startschuss in die Saison“, so Vivian Jung. „Es ist dennoch ein kleiner Lichtblick.“ Aber viel erwarte sie nicht.

In Kröpelin freut sich Petra Schütze, ihren „Hubelzauber“ zu öffnen. „Die Corona-Verfügungen hatten wir ja bereits zur offenen Gartenpforte und Kunst offen. Es gab da kein Problem. Man weiß doch genau, was zu machen ist. Ich bin geübt darin.“

„Bei mir ist in Hof und Garten viel Platz, so dass jeder sämtliche Hygieneregeln leicht einhalten kann“, sagt Dörte Michaelis aus Vogelsang. Sie öffnet ihre Hofgalerie mit Keramik für Haus und Garten. Wer möchte, kann sich auch auf den Skulpturenweg am Salzhaff begeben, den die Künstlerin im vergangenen Jahr schuf.

Anne Jahn aus Wismar lädt in ihren Keramikladen ein. Auf Schauvorführungen möchte sie diesmal verzichten. Quelle: Privat

Auch in Wismar wird geöffnet

Der Keramikladen von Anne Jahn in Wismar wird ebenfalls öffnen. „Ich mache mir da schon so einige Gedanken. Aber mein Laden ist relativ klein und so kann ich den Überblick gut wahren.“ Auf Vorführungen, wie sie angedacht waren, verzichtet sie jedoch. Sie hofft nun darauf, „dass die Gäste Geduld haben, wenn sie mal draußen warten müssen, bis sie reindürfen.“ Anne Jahn hat für alle Hygienemaßnahmen ausreichend gesorgt. „Aber es liegt auch immer in der Selbstverantwortung der Leute. Rücksichtnahme sollte jeder ausüben.“ Sie freue sich auf Kunden – „und dass endlich mal wieder etwas los ist.“

In Rostock kann Tanos Keramik GbR besichtigt werden

In Rostock öffnet Javier Ricardo Lopez Padilla seine Tanos Keramik GbR. Dort kann die Werkstatt besichtigt werden. „Mehr werden wir allerdings nicht machen können.“

Christiane Lamberz lädt in ihre Werkstatt-Galerie Klosterformat nach Sanitz ein. „Wer ängstlich ist, sollte sich vorher anmelden. Dann machen wir für dieses Wochenende einen Termin aus und wir können dann alles bereden.“ 23 Jahre Galeriearbeit liegen hinter ihr. „Wir haben jedoch ein großes Grundstück und eine große Werkstatt. Da kann eigentlich nichts passieren“, sagt die Künstlerin.

Töpfereien der Region laden am Wochenende zur Besichtigung ein (Auswahl) NordwestmecklenburgKirch Stück, Die Töpferei Pino H. Pint im Werkstück, An der Chaussee 8/10, Tel.: 0170/3113838 Dalberg, Töpfe zum Leben Birke Kästner, Hauptstraße 39, Tel.: 038871/57310 Dambeck, Töpferei Dambeck E. Gregorowius, Töpferweg 1, Tel.: 038424/20429 Ventschow, „Tonperle“ Karoline Höppner, Hauptstraße 8, Tel.: 0174/1612338 Hohen Viecheln, Atelier für Keramik/Plastik und Fotografie Lena Biesalski, Waldweg 1 Tel.: 0151/27171873 Poel, „KlabauterfrauKeramik“ Anne Karpa, Zum Reetmoor 83d, Schwarzer Busch am Hundestrand, Tel.: 0152/09219433 Kalsow, strandgut-keramik Astrid Rohmer, Kalsow 7, Tel.: 038426/22674 Vogelsang, Keramikwerkstatt Vogelsang Dörte Michaelis, Vogelsang 10, Tel.: 0173/7726526 WismarKarin Auerbach Kunst zum Gebrauch, Kleinschmiedestraße 5, Tel.: 0163/5113071 Keramikladen Anne Jahn, Breite Straße 20, Tel.: 0176/29564290 Landkreis RostockKröpelin, „hubelzauber“ Petra Schütze, Am Silberberg 4, Tel.: 0152/04828316 Bernitt, Keramikwerkstatt Rainer Finck, Viezener Straße 13, Tel.: 038464/20542 Qualitz, Lilienton Dorit Lilienthal, Am Kirchberg 20, Tel.: 038462/22214 Glashagen, Töpferei Jung, Ausbau 7, Tel.: 038203/62253 Glashagen, Porzellanstudio Glashagen Lisa Kaufmann, Ausbau 4, Tel.: 038203/65814 Bartenshagen, Keramikwerkstatt Angelika & Jürgen Reich, Am Stegebach 11, Tel.: 038203/13953 Huckstorf, Keramikwerkstatt Steffen Werner, Dorfstraße 20a, Tel.: 038207/757824 Sanitz, Werkstatt-Galerie Klosterformat Christiane Lamberz, Rostocker Straße 31, Tel.: 038209/80362 Klein Viegeln, Keramik Regina Godemann, Klein Viegeln Hufe 3, Tel.: 0160/6327234 Prebberede, Meister Keramik Hartmut und Heike Meister, Röth-Soll 16, Tel.: 0170/5495508 Rövershagen, Heike Hünniger, Birkenstrat 28, Tel.: 038202/43779 RostockTanos Keramik GbR, Lange Straße 13 (Oberkante), Tel.: 0152/34338246

Von Sabine Hügelland