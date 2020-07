Güstrow

Das gab es noch nie: Der Tag des offenen Denkmals nur virtuell. Haben noch 2019 Millionen Deutsche rund 8000 Denkmale in 2500 Kommunen bundesweit bestaunt und hautnah begangen, kommt das Erlebnis in diesem Jahr am 13. September digital direkt nach Hause. Das Motto des diesjährigen Denkmaltages lautet: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“

„Auch wenn die Umstände diesmal eine andere Form der Veranstaltung erforderlich machen, sind alle Denkmaleigentümer, Vereine und Gemeinden herzlich eingeladen, sich mit ihrem Denkmal bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz anzumelden und diesen Tag mit sehenswerten Objekten und Berichten aus dem Landkreis Rostock zu bereichern“, sagt Stephan Hagemann, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde.

79 offene Denkmäler im vergangenen Jahr

Am Denkmaltag im vergangenen Jahr am 8. September wurden kreisweit 79 Besuchsangebote unterbreitet, die, wie auch die 32 Denkmalorte in der Hansestadt Rostock, allesamt eine gute Resonanz fanden.

Zu besichtigen waren unter anderem die Kavelstorfer Kirche, eine eindrucksvolle Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert mit mächtigem Turm und Gruft. Hoch hinaus konnten die Besucher auch am Hellingkran der Neptunwerft, 124 Stufen bis zur Aussichtsplattform. Allerdings hieß es Schlange stehen vor dem Augenschmaus. Auf großes Interesse stieß, wie auch schon in den Vorjahren, die Holländermühle in Kröpelin, die es seit 1906 gibt.

Homepage bietet interaktive Erlebniswelt

In diesem Jahr nun ist alles anders: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ruft dazu auf, persönliche Begegnungen und Besuche bei Denkmaleigentümern zu vermeiden und Denkmale digital in einer interaktiven Erlebniswelt zu entdecken. Die traditionelle Eröffnungsveranstaltung des Kreises entfällt, ebenso ein regionales Programm.

Dennoch können Interessierte einen Tag lang auf den Spuren der Geschichte auf der Homepage der Denkmalschutzstiftung wandeln. Vorausgesetzt: viele Besitzer von denkmalgeschützten Schlössern, Gebäuden, Parks und Windmühlen melden ihre Schätze zur digitalen Besichtigung an. Kirchen, Schiffe, Burgen, Speicher, Museen – es gibt hierzulande auch virtuell viel zu entdecken.

„Bei Denkmalen geht Reparatur vor Ersatz“

Mit dem Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals wird die Nachhaltigkeit des Kulturerbes in den Fokus gerückt. „Gemeinsam mit den Veranstaltern möchten wir am Tag des offenen Denkmals zeigen, wie nachhaltig die Denkmalpflege denkt, agiert und wirkt. Was kann ein Denkmal alles leisten und wo kann es als Innovationsmotor dienen?“, erklären die Initiatoren.

„Ein Denkmal wahrt Historie, erzählt Geschichten, schafft Vertrautheit und der Schutz dieser Baudenkmale ist unerlässlich für den Fortbestand unseres kulturellen Erbes.“ Dazu müssten handwerkliche Techniken beherrscht und angewendet werden. „Bei Denkmalen geht Reparatur vor Ersatz“, betonen die Denkmalpfleger. Ob bei Fußböden, Fenstern, Farbfassungen – Handwerker und Restauratoren müssen traditionell für die Zukunft arbeiten.

Hilfe und Anregungen für Denkmalbesitzer

Die Verwendung regionaler und beständiger Baumaterialien, die Wiederverwertung von alten Bauteilen, die Umnutzung als ökologische und denkmalgerechte Alternative zum Neubau – all das berücksichtigt das diesjährige Motto. Zu den Angeboten auf der Homepage www.tag-des-offenen-denkmals.de zählen am 13. September auch praktische Handreichungen für Denkmaleigentümer und Bauherren mit Best-Practice-Beispielen. Auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finden potenzielle Teilnehmer, die ihren Schatz am Denkmaltag digital vorstellen möchten, Hilfe und Anregungen.

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock hofft auf viele Anmeldungen aus der Region und steht ebenfalls für weitere Informationen zur Verfügung. Kontakt über Sabine Krahn-Schulze, Tel.: 0 38 43 / 75 56 30 01.

Von Doris Deutsch