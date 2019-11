DRK-Tagespflege in Doberan: Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück

Bad Doberan

Am Anfang wollte Irmgard Tuchardt nicht so recht in die Tagespflegeeinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Doberan. „Jetzt gefällt es mir sehr gut“, sagt die 91-Jährige. Dreimal in der Woche – montags, mittwochs und freitags – wird sie zu Hause abgeholt und in die Lessingstraße gefahren. Daran habe sich die Seniorin erst gewöhnen müssen, aber „jetzt mache ich alle Angebote mit.“

Start in den Tag mit gemeinsamem Frühstück

In der Tagespflegeeinrichtung in Bad Doberan beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend ist es mit der Ruhe erst mal vorbei: Die Senioren machen Gymnastik. „Da wollen alle mitmachen“, sagt Pflegedienstleiterin Bianca Raabe. Insgesamt betreuen sie und vier Mitarbeiter 15 Männer und Frauen. „Demnächst wollen wir auf 18 aufstocken. Die Warteliste ist lang.“ Viele hätten Hemmungen, in eine Tagespflege zu gehen, sagt sie. Oft werde das wie ein Vorstufe zum Pflegeheim empfunden. „Wichtig ist, dass sich die Senioren von Anfang an wohlfühlen“, sagt Bianca Raabe. „Bei uns gibt es im Ruheraum zum Beispiel keine Betten, sondern Sessel mit Liegefunktion. So sieht es nicht nach Pflegeheim aus.“

Enge Abstimmung mit Angehörigen

Die Mitarbeiter arbeiten eng mit den Angehörigen zusammen. „Sie sagen uns, was die Senioren brauchen“ sagt Bianca Kahl. So sei es etwa möglich, Physiotherapeuten und Logopäden in die Einrichtung zu holen, aber auch Fußpflegerin und Friseurin. Wichtig ist aber auch das Zwischenmenschliche. „Für die Arbeit mit den Senioren braucht man Fingerspitzengefühl“, sagt Pflegefachkraft Mandy Kahl.

Kita-Kinder kommen regelmäßig zu Besuch

Ihren Tagesablauf können die Besucher selbst mitgestalten. „Wir setzen uns einmal in der Woche zusammen und besprechen, was sie gerne machen möchten.“ Es gebe zum Beispiel die Möglichkeit zur Klangschalenmeditation. Auch die Kinder der Tagesstätten „Buchenbergzwerge“ und „Uns Windroos“ kommen regelmäßig zu Besuch. Gemeinsam mit den Senioren basteln sie, backen Plätzchen oder singen. In diesem Jahr haben die Besucher der Tagespflege ein kleines Programm für die Kinder zusammengestellt. „Sie wollen nicht immer nur zugucken.“

Von Cora Meyer