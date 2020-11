Rostock/Neubukow/Schwerin

Temperaturmessung am Eingang, Abfragen von Symptomen und allgemeinem Befinden, regelmäßiges Händedesinfizieren, Autofahrten zur Einrichtung nur mit Mund-Nasen-Schutz: Die Corona-Pandemie hat die Abläufe in den Tagespflegeeinrichtungen in MV verändert.

„Ich finde das in Ordnung, wir wollen ja alle gesund bleiben“, sagt Monika Jahl aus Rostock. Die 73-Jährige bastelt zusammen mit anderen Besuchern der Tagespflege Lütten Klein der Rostocker Stadtmission Weihnachtsdekoration. „Als ich im April vier Wochen nicht herkommen durfte, war das ganz schön einsam und langweilig“, sagt die Seniorin. „Zu mir kam zwar ein Pflegedienst, aber der hat ja auch nicht so viel Zeit.“

Singen, Tanzen, Spiele spielen

Auch Einrichtungsleiterin Daniela Albrecht hat ihre Senioren, die sie teilweise seit zehn Jahren betreut, vermisst. „Das war eine große Umstellung und wir waren alle froh, im April teilweise wieder öffnen zu dürfen“, sagt sie. Seit Juni dürfen wieder 15 Senioren die Tagespflege besuchen. Damit in der Einrichtung alle sicher sind, wurde die Freizeitgestaltung angepasst. „Unsere Besucher lieben es, gemeinsam zu singen und zu tanzen“, sagt Albrecht. „Der Tanztee muss im Moment ausfallen, da so die Abstände nicht eingehalten werden können. Aber Sitztanz kommt auch gut an.“ Singen sei aufgrund der Aerosole ebenfalls nicht möglich.

Brettspiele werden regelmäßig nach der Benutzung desinfiziert. „Wir haben ein Spiel, bei dem ein großer Würfel zum Einsatz kommt. Der wird im Moment nur vom Personal angefasst, damit nicht zu viele Hände da dran sind“, so Albrecht. Wichtig seien Sporteinheiten und Bewegungstraining. „Wir wollen die Mobilität fördern. Nur so bleiben unsere Besucher selbstständig“, sagt die Rostockerin. „Hier in der Einrichtung haben wir einige Möglichkeiten und die Zeit dafür. Bei vielen hat der erste Lockdown zur Immobilität geführt.“

Notbetreuung während der Schließung

Während der Schließung haben die Mitarbeiter telefonisch Kontakt zu ihren Senioren gehalten. Das war auch den Pflegern in der DRK-Tagespflegeeinrichtung in Neubukow wichtig. „Man hat gemerkt, dass sie uns vermissen. Einige haben gesagt, sie würden lieber an Corona als an Einsamkeit sterben“, sagt Leiterin Bianca Raabe berührt. „Das geht mir natürlich nahe.“ Für Gäste ohne pflegende Angehörige gab es eine Notbetreuung in der eigenen Häuslichkeit. „Es war uns wichtig, unsere Senioren in dieser schweren Zeit nicht hängen zu lassen.“

Auch in Neubukow wird alles dafür getan, eine erneute Schließung zu vermeiden. Gäste, Pfleger und Fahrer wurden strikt in zwei Gruppen geteilt, die sich den Tag über nicht begegnen, zeitversetzt ankommen. „Da haben wir natürlich aufgepasst, dass diejenigen, die gut miteinander können, in einer Gruppe sind“, sagt Raabe.

Jeden Tag findet für die Gäste und Mitarbeiter ein Gesundheits-Monitoring mit Temperaturmessung statt. „Wir haben alle – auch die Angehörigen – gebeten, früh Kontakt zu uns aufzunehmen, wenn Symptome auftreten“, so Raabe. „Außerdem haben wir Bewohner, die Angehörige in Quarantäne haben. Die bitten wir dann auch, zu Hause zu bleiben.“ Alle würden gut mitmachen, sich an die Vorgaben halten. „Keiner möchte, dass wir wieder schließen müssen“, sagt die Neubukowerin.

„Die Gefahrenquelle sind die Mitarbeiter“

Die Sorge, dass es dennoch dazu kommen könnte, ist groß. „Auch wenn wir hier immer sehr stark auf Hygiene achten und wir bisher keinen Fall hatten, kann so etwas natürlich immer passieren“, so Daniela Albrecht aus Rostock. „Wir sind ja kein Pflegeheim. Unsere Gäste haben auch außerhalb der Einrichtung Kontakte.“

Bianca Raabe hingegen sieht die älteren Menschen aufgrund weniger Sozialkontakte nicht als Gefahr. „Die Gefahrenquelle sind die Mitarbeiter. Aber auch die haben ihre Kontakte auf ein Minimum beschränkt und sind mit Herzblut bei der Sache.“ Neben den allgemeinen Hygienemaßnahmen – etwa das regelmäßige Desinfizieren der Hände und Oberflächen – tragen die Mitarbeiter alle eine Mund-Nasen-Bedeckung. Das sei allerdings nicht bei allen Senioren der Fall, sagt Raabe. „Gerade Demenzkranke verstehen das oft nicht.“

