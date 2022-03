Tagespflege in Retschows „Alter Schule“ eröffnet

Retschow

Anfang Februar wurde das altersgerechte Wohnhaus „Alte Schule“ in Retschow übergeben – die sieben Wohnungen sind alle vermietet. Jetzt hat auch die Tagespflege im Erdgeschoss offiziell ihren Betrieb aufgenommen. „Das war sehr lange mein Wunsch“, sagt Angela Kögler vom Pflegedienst Ostsee, der hier ab sofort 21 Menschen betreut. „Es ist so schön, dass er tatsächlich wahr geworden ist.“

Die neue „Alte Schule“ in Retschow: Das Haus beherbergt sieben altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflege im Erdgeschoss. Quelle: Lennart Plottke

Grundgedanke sei ein Haus für altersgerechtes Wohnen, in dem ein ambulanter Pflegedienst die Bewohner bei Bedarf auch in den eigenen vier Wänden versorgen könne, erklärt Projektmanager Dieter Kögler, der hierfür bereits vor sieben Jahren erste Ideen entwickelt und seitdem das Konzept immer mehr verfeinert hat: „Es gibt zwei Gruppenräume, einmal in der Woche ist ein Arzt aus Bad Doberan im Haus, dazu bieten wir Physiotherapie und andere Dienstleistungen wie etwa Friseurbesuche an, die Mittagsversorgung übernimmt der Gasthof ,Deutsche Eiche’ aus Reinshagen.“ Ein Therapiegarten, Duft- und Naschecke sowie ein Hochbeet sollen das Angebot auch im Außenbereich abrunden – entsprechende Wege sind bereits angelegt.

Fünf pflegebedürftige Bewohner hätten sich schon in den ersten Tagen in der Tagespflege getroffen, so Kögler: „Die haben den Vormittag miteinander verbracht, haben Mensch-ärgere-Dich-nicht gespielt – toll, diese Lebensfreude zu sehen.“ Er erhoffe sich zudem einige Synergieeffekte: „Die Wohnanlage liegt unmittelbar neben der Kita – da kann es durchaus generationsübergreifende Aktivitäten geben.“

Von Lennart Plottke