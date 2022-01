Biendorf

Gegen 11.15 Uhr wird die Ladentür geöffnet und Ina Deffke kommt herein, wie fast täglich um diese Zeit. Die 87-Jährige ist Biendorfs älteste Einwohnerin. Sie zählt zu den treuesten Kunden von Imbissbesitzerin Birgit Wehofsky. Auch heute holt sich die alte Dame ihr Mittagessen persönlich ab. Die gut 200 Meter von ihrem Zuhause bis zum Kiosk Am Dorfteich 11 schafft sie dank ihres Rollators immer noch gut. Und es ist nicht nur das gute Essen, für das Birgit Wehofsky bekannt ist, das sie hierher lockt. Es ist auch die Gelegenheit, dem einen oder anderen Dorfbewohner zu begegnen, etwas zu klönen und Neuigkeiten zu erfahren.

Heute schüttet sie der Imbiss-Chefin ihr Herz aus. Was sie sagt, klingt bitter: „Wir Alten sind nicht mehr erwünscht!“ Ein Leben lang schwer gearbeitet und nun vom Staat im Stich gelassen. Angela Saß, die für ihre 80-jährige Mutter das Mittagessen holt, pflichtet ihr bei: „Der Staat ist gegenüber seinen älteren Bürgern in der Pflicht, doch er nimmt sie nicht wahr!“

Ina Deffke, Biendorfs älteste Einwohnerin, ist ständiger Mittagsgast bei Birgit Wehofsky. Quelle: Werner Geske

Solche und andere Gespräche werden hier oft geführt. Sie belegen, dass „Getränkeshop & Kleiner Imbiss“ nicht nur als solche eine große Bedeutung für das Dorf besitzen, sondern auch eine soziale Funktion haben. Zumal das Gemeinschaftsleben längst gegen fast null gefahren ist, wie ein Gast in Lederjacke und Basecap beklagt. Eine letzte Spur davon findet sich hier, denn Birgit Wehofsky bietet den Dorfbewohnern menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und ein offenes Ohr. Und das schon seit 1995. „Damals wurde ich gefragt, ob ich nicht in unserem Haus einen Getränkeverkauf eröffnen wollte“, erklärt die Geschäftsfrau, wie es dazu kam, dass ihr heute der Imbiss samt Getränkeshop gehören.

Kunden kommen per Auto, Transporter und Bagger

Die frühere Oberstewardess bei der Deutschen Seereederei hat längst Gefallen daran gefunden, ihren Tante-Emma-Laden zu betreiben. Auch wenn das in Corona-Zeiten kein Zuckerlecken ist. „Aber, ich habe Kunden, die mir auch in schweren Zeiten die Treue halten“, ist sie glücklich. Als ob es dafür eines Beweises bedurft hätte, rollen jetzt weitere Mittagsgäste vors Haus. Sie kommen per Auto, Transporter und sogar per Bagger. Das Tagesgericht, Schmorkohl mit Hackbällchen, hat sie gelockt.

Dieses Gericht ist an diesem Tag der Renner bei den Mittagsgästen. Doch auch wer einen Eintopf vorzieht, so wie Sandra Karath (58), wird prompt bedient. „Ich habe mich per Whatsapp bei Birgit zum Mittagessen angemeldet. Und sie hat mir geschrieben, dass es Gemüsesuppe gibt, die ich gerne mag“, erklärt die Rentnerin aus dem benachbarten Gersdorf.

Im Internet suchten die Monteure Mario Wiese (41) und Mathias Mahler (36) einen Tipp für gute Küche und fanden so diesen Imbiss. Beide nehmen im gut 30 Personen fassenden, gemütlichen Gastraum Platz und schon nach wenigen Minuten dampft das Essen auf den Tellern vor ihnen. „Mit dem Gericht und dem günstigen Preis sind wir zufrieden, wir werden wohl nicht das letzte Mal hier eingekehrt sein“, meinen sie.

Birgit Wehofsky serviert den Monteuren Mario Wiese(l.) und Mathias Mahler das Essen. Quelle: Werner Geske

Durchschnittlich müssen die Wehofsky-Gäste 6,50 Euro für eine Mahlzeit bezahlen. Wenig Geld für die schmackhafte Hausmannskost, bescheinigen ihr diese. Als Highlight ihrer Küche gilt das allmonatliche Eisbeinessen, bei dem die Köchin aus Leidenschaft bis zu 120 Portionen vorbereitet. Zum Essen finden sogar Rostocker, Wismarer oder Doberaner den Weg nach Biendorf.

Die Blondine mit der Kurzhaarfrisur ist Einzelkämpferin hinter Tresen und Herd. Das bedeutet für sie, früh am Morgen in der Küche zu stehen, um Kartoffeln zu schälen, Gemüse zu putzen und Fleisch anzubraten. Außerdem heißt es, Ware in Empfang zu nehmen und in Regale, Schränke und Truhen einzusortieren. Vom frischen Brot über Zeitungen, Tabakwaren bis zu Getränken und Briefmarken finden Kunden vieles, was ihnen den Weg in den Supermarkt, zumindest einstweilen, erspart. Wenn der Imbiss um 10 Uhr öffnet, hat Birgit Wehofsky bereits ihre „Betriebstemperatur“ erreicht. Bis 13 Uhr widmet sie sich nun fast ausschließlich den Kunden. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend öffnet sie auch am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr.

In der kleinen Küche bereitet Birgit Wehofsky die Essen für ihre Gäste vor. Quelle: Werner Geske

„Reich kann man damit nicht werden. Doch ich habe mein Auskommen und vor allem viel Freude an der Arbeit“, sagt die Frau hinterm Tresen. Dass ihr die Arbeit Spaß macht, kommt auch bei ihren Gästen gut an, die sich teilweise auf eine ganz originelle Weise bei ihr bedanken. Eine mit Geldscheinen teilweise bedeckte Wand spricht dafür. „Viele Leute schenken mir Banknoten, wenn sie von Reisen aus fremden Ländern zurückkehren. Inzwischen ist so eine beachtliche Sammlung zusammengekommen“, freut sie sich und deutet auf Geld aus Ghana, China, Barbados, den USA oder Namibia. Jüngst wurden sie durch Scheine aus Rumänien und Moldawien ergänzt, die Birgit Wehofsky von Lkw-Fahrer aus diesen Ländern erhielt.

Beliebt ist Birgit Wehofsky auch bei den Kindern des Dorfes. Für sie hat sie sogar eine Extra-Kasse angelegt, die unter anderem von einem ungenannt bleibenden Spender aufgefüllt wird. Die Lütten profitieren davon, wenn ihnen die Imbissbesitzerin hin und wieder ein Eis oder eine Süßigkeit gratis zukommen lässt. Vielleicht spielt dabei auch der Gedanke eine Rolle, dass sich unter ihnen ja jemand findet, der eines Tages im Dorf den Tante-Emma-Laden weiter betreiben möchte.

