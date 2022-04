Tanz in den Mai auf der Rennbahn Bad Doberan

Bad Doberan

Die Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm ist für David Wickborn eine gute Veranstaltungsfläche. Der Parkplatz ist direkt nebenan und es gibt ausreichend Platz für Bühne, Zelte und Co. Bis Ende Juni hat der Veranstalter mehrere Events auf der Rennbahn geplant. Dafür hat er extra eine neue Firma für Vermietung und Outdoorevents gegründet. Die erste Veranstaltung ist am 30. April der Tanz in den Mai.

„Damit möchten wir die ältere Generation ansprechen“, sagt David Wickborn, der auch den Sharks Club in Bad Doberan betreibt. Der Tanz in den Mai startet 18 Uhr. Es wird mehrere kleine Feuerschalen geben, Liegestühle, Bierwagen und Imbiss. Auf der Bühne legt DJ Daniel Musik auf. „Er wird alles querbeet spielen, von Oldies und Schlager bis Modernes“, sagt Wickborn. Tickets für 10 Euro gibt es direkt an der Abendkasse. Die Party ist bis 3 Uhr angemeldet.

Vom 20. bis 22. Mai folgen die nächsten Veranstaltungen. „Am 20. Mai machen wir eine Teenie-Disco, auf der Kinder tanzen können. Es gibt Spielstände, eine Hüpfburg und Kinderschminken“, sagt David Wickborn. Jungen und Mädchen bis 15 Jahre sind von 16 bis 22 Uhr eingeladen. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Einen Tag später, am 21. Mai, steigt sie Sommersaisoneröffnungsparty für die Draußensaison des Sharks Clubs von 19 bis 3 Uhr. Es wird zwei Floors geben, kündigt David Wickborn an.

Comedy am 22. Mai auf der Rennbahn

Am Sonntag, 22. Mai, ist Comedy auf der Rennbahn geplant. Ab 19 Uhr führt Till Frömmel durch die Show. Drei Künstler sind dabei: Marin Fjall, Tobi Freudenthal und „Reis against the Spülmaschine“. Einlass ist ab 18 Uhr.

An Himmelfahrt, 26. Mai, können Radfahrer oder Ausflügler einen Stopp an der Rennbahn einlegen. Von 12 bis 22 Uhr gibt es Musik und Fassbier.

An Pfingstsonntag, 5. Juni, folgt die nächste große Party. „Es wird eine Joy-Planet-Revival-Party“, kündigt Wickborn in Bezug auf das ehemalige Tanzlokal in Bad Doberan an. Es war an dem Ort, wo jetzt der Sharks Club ist. Als ein Höhepunkt wird DJane Marusha auflegen.

Tickets für die Veranstaltungen auf der Rennbahn (außer Tanz in den Mai) gibt es im Internet unter www.doberan-feiert.de.

„Wir haben viel vor auf der Rennbahn“, sagt der 33-Jährige. Auch kurzfristig versuche er noch etwas zu organisieren, gerne hätte er mehr Comedy angeboten. Doch viele Künstler seien schon ausgebucht, sie holen ihre Shows aus den vergangenen Jahren nach. „Die sagen mir, wir können für nächstes Jahr planen, aber das kann ich nicht“, sagt Wickborn in Bezug auf die Zukunft der Rennbahn. Diese soll nach Wunsch der Stadt zu einer multifunktionalen Veranstaltungsfläche ausgebaut werden. Ein finales Konzept oder einen Betreiber gibt es bisher nicht.

