Rostock

In Clubs und Diskotheken kann wieder getanzt werden. Allerdings nutzen nicht alle Inhaber die Corona-Lockerungen für eine regelmäßige Öffnung. Die Auslastung darf laut Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern nur 50 Prozent betragen. Es gilt eine Testpflicht.

Wer bereits zweimal geimpft wurde oder genesen ist, muss keinen Test machen. Zudem müssen die anwesenden Personen mit ihren Kontaktdaten wie beispielsweise durch das Einchecken mit der Luca-App erfasst werden. Das Tragen einer Maske ist nicht Pflicht, wird aber von der Regierung empfohlen.

Rostock

Gefeiert werden kann in Helgas Stadtpalast am Vögenteich, im Bunker an der Neptunallee oder im LT-Club in der Tiergartenallee. In Letzteren findet Donnerstag, Freitag und Sonnabend ab 21 Uhr die After-Work-Party statt. Im Bunker findet am Sonnabend, 3. Juli, ab 21 Uhr ein Sommerfest statt. Karaoke, Tanz mit DJ J.C. Lennon, Cocktails und mehr sind angekündigt.

Der Zwischenbau an der Erich-Schlesinger-Straße ist wegen Umbauarbeiten noch geschlossen. Auch die Türen des Mau-Clubs und des Greifclubs bleiben vorerst zu. Aufgrund der Hygieneanforderungen baut der Greifclub Rostock noch etwas um, informiert dieser auf seiner Facebookseite, und bittet noch um Geduld.

Bad Doberan

Der Sharks Club in Bad Doberan öffnet an diesem Sonnabend, 3. Juli, wieder. Vorerst gibt es alle zwei Wochen Partys immer am Sonnabend. Los geht es um 20 Uhr im Club am Walkmüller Holz. Sechs DJs werden drinnen und draußen auflegen.

Wismar

Im Block 17, Wismars Studentenclub, –kneipe, -tanzbar, Philipp-Müller-Straße 20, kann wieder gefeiert werden. 100 Leute dürfen rein, normalerweise ist es voller. Am Samstag kann jeder kommen, der geimpft oder genesen ist oder einen negativen Corona-Schnelltest hat, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bei Bedarf kann ein Selbsttest auch vor Ort gemacht werden. Das Thema am Sonnabend ab 19 Uhr: „Basstales“.

Grevesmühlen

Das K2 in Grevesmühlen bleibt vorerst geschlossen. „Ich bin noch in der Planungsphase und habe noch keinen Termin, wann ich aufmache“, sagt Betreiber Sascha Bartels.

Von Anja Levien