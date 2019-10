Südländische Esskultur in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Originalspeisen aus Spanien und Italien wollen Heike Dinse und Marcus Marsollo nach Kühlungsborn bringen. Damit erfüllen sie sich einen langgehegten Wunsch. Vor neun Wochen eröffnete das Paar sein Restaurant „Grandioso Mediterraneo“ An den Kolonnaden. Ursprünglich kommen die beiden aus Berlin. „Dort gibt es mehr solche Restaurants“, sagte Heike Dinse. „In Mecklenburg-Vorpommern aber bisher nicht.“ Die beiden zog es in die Ostseeregion. „Wir haben uns verschiedene Orte angesehen“, sagt Marcus Marsollo, der aus der Gastronomie kommt. „Wir waren auf Rügen, auf dem Darß, in Wismar und auf Usedom“, sagt er. Kühlungsborn habe ihnen dabei zwar am meisten zugesagt, ein Vertrag kam aber zunächst nicht zustande. „Wir hatten uns schon darauf eingestellt, das Ganze in Berlin zu machen“, sagt Heike Dinse. Dann seien sie jedoch gebeten worden, ihr Restaurant für mediterrane Feinkost An den Kolonnaden zu eröffnen.

Hier gibt es unter anderem Tapas und andere kleine Speisen, Wurst, Käse, Weine, Öle und Süßspeisen. Tiramisu und italienisches Gebäck macht Heike Dinse selbst. Aber auch Apfelkuchen mit Streuseln. „Das ist alles mit Liebe zubereitet“, sagt sie. Heike Dinse verkaufte bisher für eine Firma mediterrane Lebensmittel, hatte aber schon länger den Wunsch, ein Restaurant wie das in Kühlungsborn zu eröffnen. Seinen Urlaub verbringt das Paar in Spanien und Italien – und erkundet die einheimische Küche. „Wir lassen uns inspirieren“, sagt Marcus Marsollo. „Wir machen Kochkurse und fahren auch mal in abgelegene Restaurants, wo es die landestypischen Gerichte gibt.“ Von dort haben die beiden auch die Rezepte für ihren eigenen Betrieb mitgebracht. „Eine Kochlehre ist gar nicht so wichtig“, sagt Heike Dinse, die eine Zeit lang an der Mecklenburgischen Seenplatte gelebt hat. „Das Wichtigste ist: Es muss gut sein und schmecken.“

Auch für die kommende Zeit haben die beiden Restaurantbetreiber schon Pläne geschmiedet. Zunächst wollen sie das Erdgeschoss ihres Geschäfts umgestalten. Hier soll es mehr Platz zum Sitzen geben. „Zur kalten Jahreszeit haben wir vor, Glühwein anzubieten und auch ein paar Grillsachen“, sagt Heike Dinse. „Denn wir sind natürlich auch auf die Einheimischen angewiesen.“

Alle Speisen – dazu gehört auch ein täglich wechselndes Nudelgericht oder eine Suppe – können die Gäste natürlich auch mitnehmen. Aber: „Wir wollen hier die südländische Esskultur pflegen“, sagt der gebürtige Italiener Marcus Marsollo, der bereits seit etwa 48 Jahren in Deutschland lebt. „Hier muss immer alles schnell gehen. Die Südländer zelebrieren das Essen mehr.“

Von Cora Meyer