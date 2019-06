Graal-Müritz

Caroline I. bleibt im Amt. Die 21-Jährige wurde am Sonnabend in Graal-Müritz erneut zur Rhododendronkönigin gekürt. „Sie hat eine Verlängerung bekommen“, scherzt Roman Ferken, Chef der Tourismus-und Kur GmbH (TuK), in der Caroline Eppinger eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit absolviert. Am Wochenende musste die neue, alte Regentin in ihrem altrosafarbenen Kleid mit floraler Spitze beim inzwischen 36. Rhododendronpark-Fest immer wieder vor Kameras und Handys posieren.

Tausende Besucher wurden vom Blütenmeer der weiß-, gelb-, lila-, rosa- und rot-blühenden Rhododendren und Azaleen unter den großen alten Buchen angelockt. Und natürlich vom bunten Programm, das ihnen von Freitag bis Sonntag beim traditionellen Fest im Park geboten wurde. Zwischen den beeindruckenden Rhododendronbüschen haben Kunsthandwerker eine Bummelmeile eingerichtet. An ihren Ständen und in Pavillons bieten sie Keramik und Schmuck an, Selbstgenähtes und Selbstgefertigtes aus Holz oder Metall. Dazwischen immer wieder Leckereien vom Grill oder aus dem Ofen, Eis und Getränke.

Weniger Müll dank Mehrwegbecher

„In diesem Jahr nutzen wir erstmals Mehrwegbecher“, sagt TuK-Chef Ferken. „Und wir haben dadurch spürbar weniger Müll im Park.“ Am Bierwagen der Goliath Show und Promotion GmbH Rostock gleich neben der Bühne werden Getränke in Hartplastebechern ausgeschenkt. „Die Leute nehmen das sehr gut an, trotz der zwei Euro Pfand“, bemerkt Goliath Geschäftsführer Frank Holle. „Und der Platz ist sauber.“

Auf der Bühne wechseln sich Kinderprogramm, Tanz und Artistik, Modenschau und Livemusik ab. Riesenstimmung bei den abendlichen Höhepunkten mit musikalischen Hommages an Santiano oder Rod Stewart. „Mehrere Zugaben wurden gefordert“, ist Ferken noch ganz begeistert, der mit einem großen Team das Fest vorbereitet hat. „Mit etwas Glück haben wir im nächsten Jahr eine Überdachung vor der Bühne. Die Ausschreibungen sind raus“, sagt er voller Hoffnung.

In diesem Jahr hatte Petrus ein Einsehen mit den Machern und Besuchern des Rhododendronparkfestes, nachdem er beim letzten Mal Schnee auf die Rhododendren rieseln ließ. „Das hatte zu vielen Abbrüchen an den Büschen geführt“, erinnert sich Ferken. „Aber es ist alles gut nachgewachsen.“ Etwa 2000 Stauden blühen in dem 4,5 Hektar großen Rhododendronpark, der von 1955 bis 1961 vom Rostocker Gartenarchitekt Friedrich-Karl Evert auf einer ehemaligen Sandgrube geschaffen wurde.

Blütenpracht begeistert die Besucher

„Phantastisch“, sagt Renate Levin aus Halle und stellt Enkelin Karla für ein Foto vor einen großen Rhododendronbusch. „Wir sind schon öfter hier gewesen und kommen auch immer wieder“, sagt die Oma. „Herrlich, diese Blütenpracht“, schwärmen denn auch die Zwillingsschwestern Brigitte Deinert aus Hinrichshagen und Helga Krumreich aus Neustrelitz. Die 77-Jährigen sind schon Stammgäste und „verlustieren“ sich den ganzen Tag auf dem Fest. Zunächst gönnen sie sich gemütlich im Liegestuhl ein Glas Bowle. Im Pavillon, der zum Café umgestaltet wurde, serviert derweil Mandy Siewert-Helig von der Graal-Müritzer Bäckerei Gottschalk Kaffee und Kuchen. „Die Obstbombe mit frischen Erdbeeren und die Mandarinen-Quark-Schnitte sind die Renner.“ Vor dem Café werden die beliebten Quarkbällchen frisch im Ofen gebacken.

Auch die Kinder haben beim Rhododendronfest viel Spaß. Susann Schreiber aus Halle ist mit Sohn Karl zur Reha im Ostseeheilbad. Während der Elfjährige auf dem Trampolin seine Sprünge absolviert, kann sich die Mama nicht satt sehen. „Büsche in dieser Höhe kenne ich nicht. Und hier hat ja auch jeder Rhododendron im Garten“, ist die 30-Jährige fasziniert. Für die vierköpfige Familie Schulze aus Arneburg an der Elbe ist das Blütenmeer nicht mehr so neu. „Wir sind wohl schon das fünfte Mal hier im Urlaub, immer zu dieser Zeit“, erzählt Kathrin Schulze. Graal-Müritz sei nicht so überlaufen und von der Fahrstrecke her kürzer als der Weg nach Rügen oder Usedom. „Das Fest ist toll, ein vielfältiges Angebot für alle“, lobt die Urlauberin.

Am Ende kehren viele Besucher mit dicken Tüten mit Rhododendren heim. Denn beim Fest gibt es nicht nur Blumen zu bewundern, sondern auch zu kaufen. Neben duftenden Blumen und Kräutern geben die Gärtner an den Ständen den Interessenten auch wertvolle Pflegehinweise mit auf den Weg.

