Team aus Wismar, Rostock und Greifswald forscht zu besser verträglichen Transplantaten

Wie kann man menschliches Material – Knorpel, Faszien, Knochen beispielsweise – so aufbereiten, dass es mit weniger Komplikationen transplantiert werden kann? Mit dieser Frage und einem innovativen Verfahren beschäftigt sich das auf 42 Monate angelegte Landesexzellenzforschungsprojekt Hogema.

Fachleute aus der Universität Rostock, den Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald, dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Rostock sowie der Hochschule Wismar mit ihrem Fachbereich „Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik“ forschen zusammen und im Verbund an einer großen Aufgabenstellung: die Gewinnung und Aufbereitung von sogenanntem allogenen Gewerbeersatzmaterial.

Menschliches Gewebe oder fremdes Material

„Wir wollen die Patienten besser versorgen“, fasst der Verbundkoordinator Prof. Dr. Rainer Bader von der orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Rostock das übergeordnete Ziel zusammen. Wenn nach einem Unfall oder durch Krebs beispielsweise der Nasenknorpel zerstört wurde, kann die moderne Medizin dieses Gewebe ersetzen – entweder „allogen“, sprich von menschlichen Fremdspendern, durch eigenes oder durch tierisches Gewebe. Bei der Eigenspende wird zum Beispiel Material aus der Rippe des Patienten gewonnen und verpflanzt. Diese Eigenspende ist die beste Lösung, denn das Immunsystem reagiert weniger auf das körpereigene Material.

Interdisziplinäre Forschung Die HOGEMA-Projektpartner: die Universitätsmedizin Rostock mit ihrer Orthopädischen Klinik und Poliklinik und dort dem Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie sowie der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, dazu mit der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie „Otto Körner“ die Universität Rostock mit ihrem Lehrstuhl für Mikrofluidik das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI), Abteilung EXIM die Universitätsmedizin Greifswald mit ihrer Klinik und Poliklinik für Chirurgie/dem Institut für Medizinische Biochemie und Molekularbiologie die Hochschule Wismar mit dem Fachbereich für Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik

Aber: „Es steht nur begrenztes körpereigenes Gewebe zur Verfügung und durch die Entnahme entsteht ein neuer Defekt. Es dauert, bis alles wieder abgeheilt ist“, erklärt Dr. Anika Jonitz-Heincke, Leiterin der AG Geweberegeneration am Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie (Forbiomit) der Rostocker Uniklinik. Sie gehört zum Forscherteam. Der Patient hat durch die Entnahme des eigenen Gewebes ein erhöhtes OP-Risiko, sagt sie. „Allerdings ist körpereigenes Gewebe der Goldstandard.“

Einfacher wäre die Operation mit körperfremdem Material, das genauso funktioniert wie das körpereigene. „Das spart OP- und Narkose-Zeit und sorgt für eine gute Heilung“, so die Biowissenschaftlerin. Es gibt bereits synthetisches Transplantationsmaterial aus dem Labor. „Aber bei manchen Geweben, wie Knorpel oder Faszienmaterial, gibt es noch keine brauchbaren biosynthetisch hergestellten Alternativen“, sagt Dr. Anika Jonitz-Heincke.

Einwachsen versus Immunsystem

Das körperfremde „Ersatzmaterial“ ist entweder tierischen Ursprungs oder stammt von menschlichen Spendern, die eben mehr als „nur“ Herz und Niere für die Lebenden zur Verfügung stellen. Bei körperfremden Organen und Geweben schlägt das Immunsystem des Empfängers jedoch Alarm. Mit starken Medikamenten wird das Risiko der Abstoßung reduziert.

Deswegen die Forschung, „damit das Immunsystem des Menschen dieses Gewebe eben nicht als Fremdkörper erkennt“, erklärt Dr. Anika Jonitz-Heincke. Der Unterschied zur Organspende: Organe müssen „frisch“ gespendet werden, nur so bleiben sie funktionsfähig. Der Empfänger muss lebenslang Immunsuppressiva nehmen. Gewebe kann nach einer entsprechenden Aufbereitung dagegen bis zum Einsatz im Patienten zeitweise in einer Gewebebank gelagert werden.

Derzeit wird dieses Spendergewebe beispielsweise mit hochenergetischer Gammastrahlung oder mit chemischen Verfahren so behandelt und prozessiert, dass das Immunsystem des Empfängers weniger stark darauf reagiert. Das Problem: So prozessiertes Gewebe wächst schlechter beim Patienten ein. Dr. Anika Jonitz-Heincke: „Der Nachteil dieser Verfahren ist, dass sie die mechanischen Eigenschaften der Gewebe beeinträchtigen. Biomechanisch betrachtet setzt man damit kein optimales Gewebe beim Patienten ein.“

Erleichterung für den Patienten

Und hier kommen die Fachleute aus Rostock, Greifswald und Wismar mit ihrem großen interdisziplinären Forschungsverbund Hogema ins Spiel. Sie wollen das Gewebematerial schonender „prozessieren“, um die biomechanischen Eigenschaften der Spendergewebe zu erhalten und gleichzeitig immunologisch unbedenkliches Material zu nutzen. Im Idealfall kann beim Patienten die OP zur Gewinnung des körpereigenen Materials vermieden werden, weil das allogene, also körperfremde Material genauso gut ist.

Geforscht wird mit sogenanntem hydrostatischen Hochdruck. „In einer speziellen Hochdruckkammer wird das Gewebe mit bis zu 6000 Bar, also einem sechsmal höheren Druck als an der tiefsten Stelle des Pazifischen Ozeans, mit hydrostatischem Druck behandelt, sodass alle lebenden Zellen abgetötet werden“, erklärt Dr. Anika Jonitz-Heincke.

Der Nachwuchswissenschaftler Haitham Salti bei der Dezellularisierung von Nierengewebe. Quelle: rwarwa

Das Spendergewebe muss danach von Zellresten befreit werden. „Daher arbeiten wir an einer teilautomatisierten Spülkammer“, erklärt Mathias Lorenz (Hochschule Wismar, Fachbereich Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik). Er gehört zum Team der Nachwuchswissenschaftler. „Wir erhalten dabei das Grundgerüst des Gewebes. Die Zellreste und die fremde DNA werden unter anderem mit Ultraschall rausgespült“, erklärt er weiter. Lorenz arbeitet gerade an einer Halterung, damit das hautdünne Fasziengewebe beispielsweise dabei nicht weggespült wird.

Noch in der Grundlagenforschung

Das, was diese Spülkammer leisten muss, ist nicht ohne. „Sie muss aus einem kompakten Knorpel mit bestimmten Struktureigenschaften Zellen herauslösen“, erklärt Dr. Anika Jonitz-Heincke. Die hochempfindlichen Kollagen- und Faserstrukturen dürfen dabei nicht zerstört werden. „Das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen.“

Und wann können die Patienten von der Forschung profitieren? „Das wird noch dauern. Noch sind wir im Bereich der Grundlagenforschung“, kommentiert Prof. Rainer Bader. An der Universitätsmedizin Greifswald werden die verschiedenen Prozesstechniken histologisch untersucht und Antworten auf Fragen wie „Bringt das Spülen der Gewebe einen Vorteil im Vergleich zum anders behandelten Gewebe?“ oder „Reduziert sich die Immunantwort?“ gesucht. In Rostock wird geforscht, wie das Gewebe bei einer Transplantation vom umgebenden Gewebe angenommen wird.

Weitreichender Einsatz geplant

In der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, der orthopädischen Chirurgie sowie der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde könnte das Verfahren in den Einsatz kommen. Das, was im Labor funktioniert, muss erst im Tierversuch getestet werden, bevor es am Menschen zum Einsatz kommt. Der Weg bis zur klinischen Studie ist noch weit.

„Durch die in Deutschland sehr strenge Gesetzgebung dauert es bestimmt noch fünf Jahre. Wir müssen dafür eine Firma finden, die die Prozesstechnik bei sich etabliert“, so Dr. Anika Jonitz-Heincke. „Mit unserem Verfahren hoffen wir, dass das Spendergewebe wie körpereigenes Gewebe wahrgenommen wird und gut integriert wird.“

Die Forschung aus MV könnte sogar helfen, Tierversuche zu reduzieren. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut als weiterer Projektpartner wird an Nierengewebe gearbeitet. Das soll so prozessiert werden, dass es stabil bleibt. Diese Modellsysteme könnten in der Grundlagenforschung anstelle etablierter Tiermodelle eingesetzt werden. „Es bewegt sich viel in der Forschung in Mecklenburg-Vorpommern“ resümiert Prof. Rainer Bader.

Das Konsortium wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Forschungsprogramms für exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Das Finanzvolumen beträgt zwei Millionen Euro. Zum März 2022 endet die Projektlaufzeit.

Von Nicole Hollatz